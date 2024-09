Scommesse Serie A: certezza Inter nei numeri scudetto, male la Juve

Inter in pole position per la conferma tricolore: è quanto emerge dall’ultimo Osservatorio Scommesse Goldbet, che ha analizzato le giocate online relative alla squadra vincitrice della Serie 2024-25, offrendo un focus anche sulla zona retrocessione e un approfondimento sulla qualificazione alla prossima Champions League.



In chiave scudetto, emerge una preferenza netta per i campioni in carica: l’Inter attrae quasi il 62% della raccolta complessiva, staccando nettamente la concorrenza. La prima inseguitrice, a distanza, è, a sorpresa, il nuovo Napoli di Antonio Conte (11,8%) che, senza coppe e con un Lukaku in più, si ritiene possa ambire al titolo. Meno fiducia, di contro, sulla Juventus (7,2%), nonostante il nuovo corso di Thiago Motta sia iniziato al meglio. Meglio dei bianconeri fanno Atalanta (8,6%) e Milan (8,5%), mentre si dà poco credito a un’impresa da parte della Roma (2,3%).

Chi retrocederà in Serie B? Le scommesse retrocessa Sì

Dalla parte alta a quella bassa della classifica. L’indagine ha sondato anche le previsioni dei giocatori in ottiica retrocessione con le quote Serie A. Qui sono le neopromosse Venezia e Como le maggiori indiziate per downrating. Nello specifico, nella tipologia di scommessa Retrocessa Sì/No, i lagunari vedono il 26,6% di puntate per l’esito Sì. Sul subitaneo ritorno in cadetteria da parte dei lariani, al rientro in massima serie dopo vent’anni, punta invece il 24,4% della platea, nonostante il mercato deluxe. Si crede poco, insomma, alla capacità delle due formazioni di mantenere la categoria.



Non sono, però, solo le nuove arrivate a essere considerate a rischio: se il nome del Lecce ricorre nel novero delle formazioni più scommesse in chiave retrocessione, sorprende trovare in questa speciale classifica il Bologna. Sui felsinei, prossimi al ritorno in Champions League dopo un’annata strepitosa, punta il 13,6% della platea. Gli scommettitori paiono, dunque, non solo non credere a una riconferma dei rossoblù nelle zone nobili del campionato, ma ipotizzano un più ampio passaggio a vuoto della squadra di Italiano, complice forse il doppio impegno stagionale (triplo, con la Coppa Italia).



Dalla rilevazione Goldbet emerge come quest’anno vi sia meno fiducia sul Monza (9%), che nel mercato ha perso pedine importanti come Di Gregorio e Colpani. Se Genoa e Udinese (1,8%) vengono, per il momento, considerate fuori pericolo, più consensi raccolgono il Torino (2,6%) e, a sorpresa, il Napoli (2,6%).

Chi andrà in Champions? Scommesse Squadra nelle prime 4 della Serie A 2024-25

Se l’Inter, per chi punta su Goldbet, è la grande favorita per lo scudetto, la Roma svetta nella tipologia di scommessa Top 4 Sì/No: quasi il 73% della platea crede nella qualificazione in Champions League da parte dei giallorossi, fin qui sempre sfumata nell’era Friedkin. La partenza di Pellegrini e compagni non è stata delle migliori, ma c’è tempo per recuperare e provare a non fare poker: i giallorossi sono, infatti, reduci da tre annate pressoché identiche, con il 6° sesto posto finale a quota 63 punti, ovvero Europa League.



In chiave qualificazione alla prossima Champions (possibile, in realtà, anche chiudendo quinti, se il ranking Uefa premierà ancora la Serie A), l’esito Sì, in virtù delle quote più intriganti in caso di pronostico azzeccato, premia inevitabilmente le possibili sorprese, in positivo e in negativo. Insomma, è più scontato che in Champions vadano Juventus (7,6% per l’esito Sì) e Atalanta (3%), ormai una big a tutti gli effetti, mentre sarebbe decisamente un colpaccio la qualificazione del Como. Sui lombardi punta il 5% della platea Goldbet, anche grazie ai nomi altisonanti portati in riva al Lario dall’ultima sessione di mercato. Si crede anche in un exploit del nuovo Cagliari di “mister salvezza” Davide Nicola, che attrae il 3,3% di scommesse. Poca fiducia, di contro, su Lazio (4,2%) e Fiorentina (1,2%).

Fonte dati:https://www.goldbet.it/news/scommesse/osservatorio-scommesse-serie-a-2024-2025