Supercoppa Italiana 2025: cosa sappiamo finora

Per il quarto anno consecutivo le final four della Supercoppa Italiana verranno disputate a Riad, in Arabia Saudita. Un appuntamento rinato, in termini di attesa e di speranze di vittoria per giocatori e tifosi, rinato e riacceso negli ultimi anni. Una coppa importante per la stagione di una squadra, giocata a metà cammino dell’anno sportivo, così da certificare le ambizioni e la forza delle squadre coinvolte. Anche per quest’anno viene confermato un format, nato nel 2023, che consente a quattro formazioni del campionato italiano di contendersi il trofeo così che aumenti la spettacolarità e la competitività del torneo. Nell’ultima edizione a trionfare è stato il Milan, che a gennaio 2025 ha battuto l’Inter 3-2. Naturalmente oltre al prestigio, la competizione offre un notevole ritorno economico a Lega e club e per questo l’importanza di vincere è molto alta. Dopo i guadagni record delle prime quattro edizioni in Arabia Saudita, la nuova Supercoppa si presenta come evento di rilievo internazionale, capace di promuovere il calcio italiano all’estero.

Quando e dove si gioca

L’edizione 2025‑2026 della Supercoppa Italiana si svolgerà dunque in Medio Oriente, in Arabia Saudita, dal 17 al 22 dicembre 2025. Sarà il quarto anno consecutivo che la Supercoppa si disputa nei paesi arabi. Naturalmente il fatto di giocare all’estero è una scelta dettata da motivi economici e di marketing, ma non è neanche la prima volta che accade. In passato il torneo si è disputato anche in Libia, in Cina e negli Stati Uniti. Scelte dovute anche al fatto che la Supercoppa Italiana si presenta come una mini‑torneo avvincente capace di attrarre e affascinare il pubblico di altre parti del mondo, che potrebbe sicuramente apprezzare le storiche squadre italiane.

Per l’edizione 2026 le gare prenderanno il via tra il 18 e il 19 dicembre, mentre la finalissima è in programma per il 22 dicembre. Al momento non è ancora certo se questa si giocherà a Riyad o a Gedda.

Le squadre partecipanti

Anche per quest’anno si è scelto di giocare attraverso la formula delle final four. A contendersi il trofeo saranno infatti il Napoli campione d’Italia e il Bologna detentore della coppa nazionale, insieme a Inter e Milan, ma come dimostrano le quote sulla vincente della Supercoppa Italiana le maggiori possibilità di vittoria sono appannaggio di partenopei e nerazzurri, pronti ad un nuovo testa a testa anche per il tricolore. Giocheranno quindi le prime due classificate in campionato e le squadre finaliste della Coppa Italia. Il trofeo è quindi una vetrina perfetta per tastare lo stato di forma delle big italiane a metà stagione e regalare spettacolo ai tifosi di ogni parte del mondo.

Il format

Con quattro squadre partecipanti va da sé che il format si basa su due semifinali e una finalissima. La prima delle due semifinali si disputerà tra il Napoli campione della Serie A e la finalista perdente della Coppa Italia, ovvero il Milan, quest’anno allenato da Massimiliano Allegri. L’altra semifinale, invece, sarà giocata tra la squadra vincitrice della Coppa Italia, cioè il Bologna, e l’Inter che si è classificata seconda in campionato.

La finale, tra le due squadre vittoriose, si disputerà il 22 dicembre in gara secca (così come le semifinali). In caso di parità al termine dei 90 minuti, non si giocheranno i supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore.