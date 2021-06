MOTOGP GP GERMANIA DOVE VEDERLO / Ecco che si ritorna in Germania a Sachsenring, circuito noto come il più tortuoso del Motomondiale ed per il forte sbilanciamento di curve a sinistra, estromesso dal calendario lo scorso anno a causa dell’emergenza Covid. Se non volete perdervi questa gara, sintonizzatevi su Dazn.

MOTOGP, GP GERMANIA 2021: dove si corre

L’ottava a tappa del Motomondiale è in Germania andrà in scena nel circuito del Land della Sassonia a Sachsenring.

MOTOG, GP GERMANIA 2021: gli orari

Sarà un lungo week-end motoristico. Ecco tutti gli orari:

Venerdì 18 giugno

ore 8.55: prove libere 1 Moto3

ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

ore 10.50: prove libere 1 Moto2

ore 13.10: prove libere2 Moto3

ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 19 giugno