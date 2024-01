Rabbit Hole Riches – Un gioco da favola al Neon 54 con un’abbondanza di caratteristiche

Play’N GO è responsabile della meravigliosa slot machine Rabbit Hole Riches, il cui tema è tratto dal popolare libro per bambini Alice nel Paese delle Meraviglie.

È considerato un vero successo grazie alla sua grafica molto bella, al tema e alle emozionanti funzioni speciali. Quindi cosa state aspettando? Visitate il magico mondo oggi stesso al casinò Neon 54!

Piazzare una puntata in Rabbit Hole Riches è facile come in altre slot machine di Play’N GO, quindi scegliete ciò che fa per voi e iniziate a far girare i rulli.

T rama

Il tema è inconfondibile ed è chiaro che Play’N GO ha fatto un buon lavoro nel trasmettere il lato misterioso e oscuro del Paese delle Meraviglie alla slot machine.

Questo titolo Neon 54 è stato realizzato con grande impegno, in quanto i simboli di base non rappresentano le stesse denominazioni di carte poco fantasiose che si vedono spesso.

Sono invece ritratti come soldati dell’esercito della regina.

Sono rappresentati anche altri personaggi famosi come lo Stregatto, la Regina, il Cappellaio Matto, il Brucaliffo Fumatore di Narghilè e il Coniglio Stressato. L’unico personaggio che manca è, stranamente, Alice stessa.

Caratteristiche bonus

Anche se Rabbit Hole Riches ha solo tre rulli e tre file, il gioco non è affatto noioso.

È chiaro che Play’N GO non ha lesinato sulle caratteristiche di questa slot. Ci sono molte caratteristiche speciali che approfondiremo qui di seguito.

Prima di tutto, abbiamo il simbolo wild, che è difficile da non notare, considerando che la parola “Wild” è scritta su di esso.

Il simbolo scatter rappresenta un orologio che può comparire su tutti i simboli e viene aggiunto all’angolo destro. Non occupa quindi una casella propria.

Quando un simbolo scatter si posiziona sui rulli, il coniglio vi condurrà in una sala del portale con quattro diverse opzioni.

Il coniglio sceglierà poi se andare al tea party, se frequentare il gatto del Cheshire, se visitare le torri magiche o se unirsi all’esercito della regina.

Alla festa del tè, si gira sui rulli dove sono presenti solo simboli ad alta remunerazione.

A questo punto, quattro tazze da tè appaiono sotto i rulli e, a seconda del contenuto della tazza, viene attivato un moltiplicatore tra 2x e 8x.

Si può continuare a premere altre tazze da tè fino a quando sullo schermo non appare la parola “Raccogli”.

Con il gatto del Cheshire, si ha la possibilità di ottenere più giri se si è fortunati. Il gatto furtivo salta da un rullo all’altro e copre l’intero rullo, fungendo da wild.

Per ogni vincita, si ha un’altra possibilità di far girare i rulli di Neon 54. Ma quando si smette di vincere, il round bonus termina immediatamente.

Poi abbiamo la torre rossa e la torre bianca. Potete scegliere quella che vi piace di più. All’inizio del giro, si ottengono 7 giri gratuiti.

Se la torre scelta vince, si ottiene un moltiplicatore x2 della vincita, mentre se si tratta di un pareggio, si ottengono sette giri gratis extra, poiché la partita deve essere rigiocata.

Per vincere, la torre deve segnare il maggior numero di punti. Si ottiene un punto per ogni casella coperta sul campo di gioco.

L‘ultimo portale conduce all’esercito della regina, dove iniziano otto giri gratuiti. Ogni vincita aumenta il moltiplicatore di 1 volta.

Questo vale anche se si ottengono due vincite nello stesso giro. In questo caso, il 2x viene aggiunto al moltiplicatore.

Il moltiplicatore viene poi aggiunto a ogni nuova vincita e, se si è fortunati, può diventare molto alto.

I simboli Scatter sono attivi anche in questo caso e possono assegnare tre giri gratuiti aggiuntivi se si posizionano su ogni rullo.

Per avere la possibilità di ottenere una vincita straordinaria, è necessario cercare di far atterrare il maggior numero possibile di simboli regina.

Ritorno al giocatore

Rabbit Hole Riches ha un ottimo RTP del 96,23%. Ciò significa che per ogni 100 dollari scommessi a Neon 54, vi verranno restituiti 96,23 dollari.

Per quanto riguarda la volatilità, è di media entità. Tuttavia, la vincita massima di 5000x la puntata è piuttosto alta per una slot con una volatilità media.