Il Punto Banco è un gioco di carte molto popolare e facile da giocare. È persino più facile del gioco originale del baccarat di 5Gringos.

Le sue origini risalgono alla Francia del XV secolo, con i soldati che la adottarono durante le Guerre d’Italia.

Come nel baccarat tradizionale, puoi scommettere su una delle tre cose: il banco, il giocatore o un pareggio. La mano che si avvicina di più al 9 vince.

Tuttavia, c’è una differenza sostanziale tra i due giochi. Mentre nel baccarat classico è il giocatore a controllare l’estrazione delle carte, nel Punto Banco è il banco a dettare la distribuzione delle carte, rendendoti la vita ancora più facile.

Il gioco consiste nel piazzare scommesse, ricevere carte e attendere le decisioni del mazziere.

I valori delle carte vanno da 0 a 9 e le regole per pescare altre carte sono descritte sia per le mani del giocatore che per quelle del banco.

Un’altra cosa degna di nota è che Punto Banco ha un margine della casa relativamente basso, il che è un’ottima notizia per tutti gli amanti del baccarat.

Che cos’è il Punto Banco?

Il Punto Banco è un semplice gioco di carte, basato su un sistema a punti molto popolare a 5Gringos.

Se hai mai guardato i film di James Bond, allora saprai che hanno contribuito notevolmente alla popolarità del baccarat online.

Tuttavia, anche se il Punto Banco è tecnicamente una versione del baccarat, in realtà questi giochi sono colloquialmente considerati due giochi separati, con diverse serie di regole simili.

Le origini del Punto Banco sono state dibattute nel corso del tempo e gli analisti sono soliti collocare la sua introduzione in due diverse fasi storiche.

Alcuni storici ritengono che il gioco si sia diffuso inizialmente nella Francia del XV secolo, con i soldati francesi che abbracciavano un passatempo locale di cui erano stati testimoni durante le guerre d’Italia.

Come abbiamo già detto, puoi scegliere tra un totale di tre diverse opzioni: puntare sul banco, che in questo caso è il dealer, sul giocatore o sul pareggio.

In che modo il Punto Banco è diverso dal Baccarat?

Il Punto Banco è una forma specifica di Baccarat, come le versioni Chemin de Fer o Banque del verticale.

Tuttavia, c’è una differenza fondamentale nel modo in cui si gioca il baccarat classico rispetto al Punto Banco.

Nel Punto Banco, il mazziere controlla, in virtù delle regole del gioco, quando vengono distribuite le carte.

Esistono infatti diverse permutazioni in cui il mazziere è costretto a introdurre un’altra carta in ogni mano.

Al contrario, nel baccarat tradizionale è il giocatore a determinare quando e quanto spesso vengono pescate le sue carte.

In questo senso, dato che il gioco è dettato dal banco dei 5Gringos, il Punto Banco comporta un minore coinvolgimento del giocatore ed è quindi accettato come il verticale più facile da giocare.

Le regole di base del Punto Banco

All’inizio della partita, i giocatori devono scegliere uno dei tre risultati – punto, banco o pareggio – e posizionare le loro fiches sul tavolo.

Lo scopo del gioco è quello di ottenere un punteggio di 9 punti o di raggiungere un numero il più vicino possibile a questo.

Ogni carta ha un valore specifico, che viene aggiunto in modo cumulativo man mano che il gioco avanza.

Ogni partito inizia con due carte, distribuite a faccia in su per rivelarne il valore. Questo perché non c’è alcun vantaggio nel nascondere le carte, in quanto la mossa successiva è dettata dalle regole del gioco e non dal capriccio del giocatore.

In determinate circostanze, il banco pescherà un’altra carta.

Quando tutte le carte necessarie sono state distribuite, vengono calcolati i valori complessivi e viene annunciato il vincitore.

Cosa devi sapere per iniziare a giocare a Punto Banco su 5Gringos

Considerando che in Punto Banco non puoi fare molto per influenzare il risultato, il gioco è davvero semplice. Ecco come iniziare: