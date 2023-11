Tutti conosciamo la storia della bambina Alice che cade attraverso la tana del coniglio nel Paese delle Meraviglie e vive un’emozionante avventura.

Questa è la storia su cui Big Time Gaming e Scientific basano il loro gioco White Rabbit. Potete vedere di cosa si tratta al Rabona casino.

Oltre al tema sognante che la fiaba porta sempre con sé, questo gioco si avvarrà anche delle caratteristiche speciali di BTG. White Rabbit è una slot con acquisto di bonus, il che significa che è possibile acquistare un round bonus senza dover aspettare che si inneschi.

Ci sono anche quasi 250.000 modi per vincere, grazie alla meccanica Megaways introdotta nel gioco.

Se a questo si aggiungono i rulli estensibili e la possibilità di accumulare un sacco di giri gratuiti, questo gioco è sicuramente un must da provare a Rabona.

Di più sulla slot White Rabbit

Per cominciare, questo gioco ha 5 rulli. Per quanto riguarda le righe, esse variano perché i simboli sono di dimensioni diverse.

A volte ci possono essere fino a 7 simboli su un singolo rullo. E grazie a Megaways, ci sono parecchi modi per vincere qui.

Come sempre, per attivare una vincita sono necessari 3 simboli dello stesso tipo sui rulli vicini da sinistra a destra.

Ma non è tutto. White Rabbit contiene anche una novità chiamata “rulli estensibili”. Come suggerisce il nome, i rulli saranno più lunghi del solito e faranno spazio a un numero ancora maggiore di simboli.

Questo rende i Megaway ancora più redditizi, poiché la probabilità di vincita è più o meno doppia rispetto a prima.

White Rabbit offre ben 248.832 modi di vincere attraverso queste caratteristiche, che sono senza dubbio tra i numeri più grandi che abbiamo visto in questo momento.

Inoltre, il gioco Rabona ha una percentuale di ritorno (RTP) del 97,39%, che è superiore alla media.

Per quanto riguarda la volatilità, è impostata a un livello medio e quindi darà vincite ragionevolmente più alte del solito, senza ridurre significativamente il numero di vincite.

Le caratteristiche più importanti

White Rabbit ha molte caratteristiche diverse, in particolare:

Selvaggi

Come molte altre slot online Rabona, questo gioco contiene il popolare simbolo wild che può essere combinato con la maggior parte degli altri simboli del gioco.

I simboli Wild possono essere combinati con tutti i simboli speciali tranne 3: scatter, cupcake e feature drop. Per saperne di più su di essi, si veda di seguito.

Un wild può apparire sui rulli 2, 3, 4 e 5 e talvolta può coprire due caselle contemporaneamente.

Il bruco gigante addormentato funge da simbolo jolly. A volte si sveglia e tira una boccata dal suo narghilè.

Il fumo che emette si deposita in punti casuali dei rulli e trasforma i simboli in jolly.

Scatters e Free Spins

Si tratta di un altro classico tra i simboli, che qui si presenta sotto forma di coniglio bianco.

Quando 3 o più di essi compaiono sui rulli, attivano la funzione giri gratuiti. In questo caso, i rulli avranno tra i 5 e i 7 simboli per rullo. Questo numero rimarrà fisso per il resto della funzione.

Orologio a coniglio bianco

Se si raggiungono 12 simboli su un singolo rullo, si attiva l’Orologio del Coniglio Bianco. In questo caso, altri 12 giri gratuiti si aggiungono al giro di giri gratuiti in corso.

I rulli con 12 simboli sono chiamati rulli regina e si attivano quando compaiono i simboli extra della regina rossa insieme a più simboli jolly per avere ancora più possibilità di portare a casa le vincite più grandi.

La regina rossa è il simbolo del gioco che regala più soldi in caso di vincita. Assicuratevi quindi di approfittare di questa opportunità quando si presenta.

Caratteristica Goccia

Questo è il bonus più particolare del gioco. In qualsiasi momento del gioco, è possibile premere il pulsante “Acquista” sul lato destro dello schermo.

Si tratta della funzione bonus del gioco che abbiamo descritto in precedenza. È anche possibile raccogliere monete speciali che riducono il costo di attivazione della funzione bonus.

Può anche diventare completamente gratuito se si portano a casa abbastanza monete.