Quando inizia Euro 2024? Gruppi, calendari, date e favoriti

L’Europeo di calcio 2024 è uno degli eventi sportivi più attesi a livello mondiale. Ogni quattro anni, le migliori nazionali europee si sfidano per il titolo. Con Euro 2024 in programma, i fan di tutto il mondo sono ansiosi di scoprire quando inizia il torneo, quali squadre si sfideranno nei gruppi, il calendario completo delle partite e i favoriti per la vittoria finale.



L’Italia si prepara con grande entusiasmo per i prossimi europei, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2020. Sotto la guida di Luciano Spalletti, la squadra azzurra si presenta come una delle favorite per la vittoria finale, grazie alla sua combinazione di talento individuale e solidità collettiva. Con giocatori come Giorgio Chiellini, Marco Verratti e Ciro Immobile, l’Italia vanta una rosa di grande qualità e esperienza internazionale. La squadra è determinata a fare una buona figura e a dimostrare il proprio valore sul campo, cercando di portare a casa il trofeo e confermarsi come una delle potenze calcistiche europee.



Data di inizio

Euro 2024 avrà inizio il 14 giugno 2024. La cerimonia di apertura si terrà prima del match inaugurale, che vedrà l’Italia affrontare la Germania in una partita che promette emozioni e spettacolo per i tifosi di calcio di tutto il mondo.

Gruppi e calendario

Le 24 squadre partecipanti saranno divise in sei gruppi da quattro squadre ciascuno. Il calendario delle partite della fase a gironi si estenderà dal 14 giugno 2024 al 1º luglio 2024, con ogni squadra che giocherà tre partite all’interno del proprio gruppo. Le prime due squadre classificate di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale. I pronostici per Euro 2024 sono un argomento di grande interesse per gli appassionati di scommesse Euro. Le quote e le previsioni variano costantemente in base alle prestazioni delle squadre durante il torneo, creando un’atmosfera di eccitazione e anticipazione.

Date chiave

Le date chiave da tenere d’occhio durante Euro 2024 includono la fase a gironi che si svolgerà dal 14 giugno 2024 al 1º luglio 2024, gli ottavi di finale che inizieranno il 4 luglio 2024 e la finale prevista per il 14 luglio 2024.

Favoriti per la vittoria

I favoriti per la vittoria di Euro 2024 includono alcune delle nazionali europee più forti e competitive, tra cui Francia, Italia e Belgio. Queste squadre sono considerate le più probabili candidate per sollevare il trofeo e essere incoronate campionesse d’Europa.



Euro 2024 è destinato a essere un torneo entusiasmante e pieno di emozioni per i fan di calcio di tutto il mondo. Con la data di inizio fissata e i gruppi stabiliti, i tifosi non vedono l’ora di vedere le loro squadre nazionali preferite competere per il prestigioso titolo europeo. Mentre le squadre si preparano per la competizione, i favoriti per la vittoria sono pronti a dare il massimo sul campo e portare a casa il trofeo. Tra le squadre favorite per la vittoria di Euro 2024 ci sono alcune potenze calcistiche storiche e squadre che si sono distinte recentemente. La Francia, campione del mondo in carica, è considerata una delle principali contendenti, con una squadra ricca di talento in ogni reparto.



La Germania, sempre una forza da non sottovalutare, cerca il riscatto dopo un periodo di transizione. Il Belgio, guidato da giocatori del calibro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, è un’altra squadra da tenere d’occhio. L’Italia, campione in carica, cerca di confermare il proprio dominio europeo con una generazione di giocatori di talento. Infine, squadre come Spagna, Olanda e Inghilterra sono sempre tra i favoriti, con un mix di giovani promettenti e veterani esperti. Il torneo promette di essere altamente competitivo, con molte squadre in grado di dare filo da torcere alle favorite e di sorprendere con prestazioni eccezionali.