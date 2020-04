Kira Winova è ormai una veterana del campionato olandese, stiamo parlando della fidanzata dell’attaccante brasiliano Neres. Scopriamo nei dettagli chi è, cosa fa, e come la coppia si è conosciuta.

Chi è Maria Kira Winova

Capelli biondissimi e occhi castani incorniciati da un viso angelico è Maria Kira Winova la fidanzata dell’attaccante dell’Ajax David Neres. Kira è tedesca ma viveva a Londra per via del suo lavoro di modella, la sua agenzia è la BMA models. E’ una ragazza sportiva ha praticato diversi sport come judo e snowboarding. La relazione tra Kira e David nata attraverso un messaggio su instagram, David le scrive “Ciao sono David Neres, vieni da me” bastato cioè per avere un appuntamento. Ormai dal 2018 che la coppia sta insieme fra poco diventeranno genitori.

Quanti anni ha Kira Winova

Kira Winova, compagna di David Neres, è nata in Germania a Dusseldolf nel 1996, ha 24 anni

Quanti figli ha Kira Winova

Kira Winova, fidanzata di David Neres, attualmente è incinta del suo primo figlio

Kira Winova: Instagram

Kira Winova, compagna di David Neres, è molto sui social e il suo profilo Instagram @kirawinova vanta 143 mila follower. Condivide foto della sua quotidianità, dei suoi viaggi e dei suoi lavori da modella.

Maria Kira Winova: le foto

Kira Winova, fidanzata di David Neres, sui social condivide alcuni scatti che piacciono molto ai suoi followers. Eccone alcuni: