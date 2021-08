Le 5 cose che forse non sai su Denzel Dumfries

Retroscena e aneddoti sull’esterno destro della nazionale olandese, ecco le 5 cose che non sai su Denzel Dumfries. Il laterale olandese va a ricoprire un eredità pesante quella di Hakimi. Giocatore di 25 anni con ancora grandi margini di miglioramento, unisce la tecnica e fisicità.

Ecco le 5 curiosità:

1- Dunfries nonostante sia olandese di nascita, è figlio di genitori emigrati in Europa in cerca di fortuna. Il papà è infatti originario di Aruba, la mamma del Suriname. Nel 2014 inizia a giocare per la nazionale di Aruba fa solo due amichevoli, nel 2016 sceglie definitivamente gli Orange.

2- Denzel è molto legato alla sua famiglia, ha due sorelle e un fratello. Attualmente è fidanzato con Jaimy Kens e anche papa di un bambino nato nel 2020.

3-In 124 presenze con il Psv in tutte le competizioni, il laterale olandese ha collezionato ben 16 reti e 20 assist. Si è messo in mostra anche a Euro2020 segnando due gol.

3-Fin da subito inizia a coltivare il sogno di diventare un calciatore infatti da piccolo Denzel giocava per strada nel proprio quartiere con gli altri ragazzini.

5-Il suo nome gli venne dato in onore di Denzel Washington, attore preferito del padre e vincitore di diversi riconoscimenti nel mondo dorato di Hollywood. Ma il suo nome completo è Denzel Justus Morris Dumfries