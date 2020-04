Le 5 cose che forse non sai su Sergio Ramos Garcia

Retroscena e aneddoti sul difensore capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola, 5 cose che non sai su Sergio Ramos. E’ uno dei volti di punta del calcio giocato a livello internazionale, è ormai un simbolo del madridismo con cui ha vinto tutto, tra cui le 3 Champions League consecutive, decisivo con i suoi gol.

Ecco le 5 curiosità :

1- E’ il secondo giocatore con più presenze in Nazionale, dopo Iker Casillas, e conta 4 campionati del mondo disputati tra il 2006 e il 2018.

2- Il suo più grande sogno era quello di fare il torero. Passava ore ed ore a guardare corride ma poi si è lasciato indirizzare verso uno sport meno pericoloso ovvero il calcio.

3-Ha un assurdo record è quello dei cartellini. Infatti il difensore goleador del Real Madrid è il giocatore col maggior numero di cartellini nella storia del suo club, nella storia della Liga (in questo caso detiene il record sia dei cartellini gialli ), nella storia della Champions League e nella storia della Nazionale spagnola.

4-Nel 2016 ha esordito come cantante, nel singolo “La Roja Baila” l’inno di battaglia della nazionale spagnola per gli Europei di quell’anno. Nel 2018 Ha collaborato al brano Otra Estrella en tu corazon, in occasione dei Mondiali di Russia 2018, in coppia con l’artista Demarco Flamenco.

5-Adora i tatuaggi e ne sfoggia diversi su tutto il corpo. Per esempio sulle dita si è tatuato dei numeri: il 35 era il numero della sua prima maglia a Siviglia, il 32 era il numero della sua seconda maglia a Siviglia, il 19 l’eta all’esordio con la sua nazionale e il 90+ minuto del gol contro l’Atletico Madrid in finale di Champions a Lisbona.