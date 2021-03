HELLAS VERONA ATALANTA DOVE VEDERLA / Il lunch match della 28esima giornata di campionato ci regala una sfida affascinante, quella tra il Verona e l’Atalanta, due squadre simili per alcuni aspetti. I bergamaschi arrivano dall’eliminazione in champions league contro i blancos, adesso puntano al quarto posto. I veronesi sono reduci da due sconfitte consecutive vogliono ritrovare la vittoria.

Verona-Atalanta: data e orario

Verona-Atalanta verrà disputata domenica 21 marzo, con fischio d’inizio alle ore 12:30. Teatro dell’incontro sarà lo stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

Verona-Atalanta: le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna All. Juric

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Dijmsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Muriel, Zapata All. Gasperini

Verona-Atalanta, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmette i preliminari di Uefa Europa League, alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Abbonati ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro