Tour de France 2020: tappe, percorso, date, tv e streaming

TOUR DE FRANCE DIRETTA STREAMING /Domani scatterà da Nizza ufficialmente il Tour de France 2020, giunto alla sua 107esima edizione; il Tour de France con 21 tappe in programma, che a causa dell’emergenza Covid19 parte due mesi dopo rispetto alla data di inizio tradizionale, si concluderà domenica 20 settembre con l’arrivo a Parigi, sugli Champs-Élysées.

Tour de France 2020: tappe e percorso

Il Tour de France 2020 parte da Nizza ed è la seconda volta che inizia dalla capitale della Costa Azzurra. Durante il Tour i ciclisti avranno sempre 21 frazioni da affrontare, con un percorso che vede molte e dure le salite.

Tour de France 2020: orari partenze e arrivi, date

Il Tour de France 2020 parte sabato 29 agosto alle ore 14, con arrivo alle 17.47-18.09, per concludersi domenica 20 settembre, con partenza alle 16 da Mantes-La-Jolie e arrivo a Parigi, sulle Champs-Élysées, alle 18.50-19.08.

Ecco tutte le date e gli orari del Tour de France 2020:

domenica 30 agosto : da Nice (ore 13) a Nice (ore 17.52-18.25)

: da Nice (ore 13) a Nice (ore 17.52-18.25) lunedì 31 agosto : da Nice (ore 12.10) a Sisteron (ore 17.03-17.33)

: da Nice (ore 12.10) a Sisteron (ore 17.03-17.33) martedì 1 settembre : da Sisteron (ore 13.25) a Ornière-Merlette (ore 17.22-17.44)

: da Sisteron (ore 13.25) a Ornière-Merlette (ore 17.22-17.44) mercoledì 2 settembre : da Gap (ore 13.10) a Privas (ore 17.18-17.41)

: da Gap (ore 13.10) a Privas (ore 17.18-17.41) giovedì 3 settembre : da Le Teil (ore 12.10) a Mont Aigoual (ore 16.45-17.14)

: da Le Teil (ore 12.10) a Mont Aigoual (ore 16.45-17.14) venerdì 4 settembre : da Millau (ore 13.35) a Lavaur (ore 17.19-17.41)

: da Millau (ore 13.35) a Lavaur (ore 17.19-17.41) sabato 5 settembre : da Cazères sur Garonne (ore 13.35) a Londevielle (ore 17.04-17.28)

: da Cazères sur Garonne (ore 13.35) a Londevielle (ore 17.04-17.28) domenica 6 settembre : da Pau (ore 12.35) a Laruns (ore 16.15-16.40)

: da Pau (ore 12.35) a Laruns (ore 16.15-16.40) lunedì 7 settembre : riposo (La Charente-Maritime)

: riposo (La Charente-Maritime) martedì 8 settembre : da Île d’Oléron (ore 13.45) a Île de Ré (ore 17.20-17.40)

: da Île d’Oléron (ore 13.45) a Île de Ré (ore 17.20-17.40) mercoledì 9 settembre : da Châtellaillon-Plage (ore 13.40) a Poitiers (ore 17.18-17.39)

: da Châtellaillon-Plage (ore 13.40) a Poitiers (ore 17.18-17.39) giovedì 10 settembre : da Chauvigny (ore 12.00) a Sarran (ore 16.57-17.27)

: da Chauvigny (ore 12.00) a Sarran (ore 16.57-17.27) venerdì 11 settembre : da Châtel-Guyon (ore 12.05) a Puy Mary (ore 16.47-17.18)

: da Châtel-Guyon (ore 12.05) a Puy Mary (ore 16.47-17.18) sabato 12 settembre : da Clermont-Ferrand (ore 13.20) a Lyon (ore 17.45-18.11)

: da Clermont-Ferrand (ore 13.20) a Lyon (ore 17.45-18.11) domenica 13 settembre : da Lyon (ore 12.50) a Grand Colombier (ore 17.11-17.40)

: da Lyon (ore 12.50) a Grand Colombier (ore 17.11-17.40) lunedì 14 settembre : riposo (Isère)

: riposo (Isère) martedì 15 settembre: da La Tour-du-Pin (ore 13.20) a Villard-De-Lans (ore 17.23-17.52)

da La Tour-du-Pin (ore 13.20) a Villard-De-Lans (ore 17.23-17.52) mercoledì 15 settembre : da Grenoble (ore 12.30) a Méribel – Col de la Loze (ore 17.05-17.39)

: da Grenoble (ore 12.30) a Méribel – Col de la Loze (ore 17.05-17.39) giovedì 17 settembre : da Méribel (ore 12.30) a La-Roche-sur-Foron (ore 17.12-17.50)

: da Méribel (ore 12.30) a La-Roche-sur-Foron (ore 17.12-17.50) venerdì 18 settembre : da Bourg-en-Bresse (ore 13.45) a Champagnole (ore 17.27-17.48)

: da Bourg-en-Bresse (ore 13.45) a Champagnole (ore 17.27-17.48) sabato 19 settembre: da Lure (ore 13.00) a La Planche des Belles Filles (ore 18.09)

Tour de France 2020, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

