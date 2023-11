Top 5 delle vincite che sorprenderanno i fan del Amunra casino 

Oltre l’80% dei nuovi clienti dei casinò sono visitatori occasionali che arrivano con il sogno di fare un grande colpo. I nuovi arrivati sono sopraffatti dalla gloria dei giocatori d’azzardo che hanno vinto jackpot multimilionari. Oggi è più facile ottenere enormi premi in siti come il casinò Amunra. Per farlo, non è necessario spendere soldi per un viaggio in una casa da gioco. I casinò online offrono slot progressive con premi enormi. I membri del Amunra casino devono solo registrarsi, effettuare un deposito e iniziare a far girare i rulli.

Gloria Mackenzie – La nonna più fortunata

Mackenzie ha estratto il suo biglietto fortunato in età avanzata. Quando la signora ha acquistato un biglietto della lotteria in un supermercato, nella tarda primavera del 2013, aveva 84 anni.

La fortuna di Gloria potrebbe non averle sorriso. Il fatto è che, nella fila per il chiosco, è stata lasciata passare da un giovane che doveva diventare milionario. Il destino ha voluto diversamente e la signora Mackenzie ha ricevuto un premio di 500 milioni di dollari.

Don Johnson – Il tuono dei club di gioco d’azzardo

Johnson è diverso dalla maggior parte dei fortunati. A differenza di altri, Don ha giocato perfettamente a blackjack, uscendo facilmente vincitore in ogni seconda partita.

Johnson è diventato famoso a livello internazionale nel 2011. Don si è recato nelle case da gioco di Atlantic City e ha letteralmente “svaligiato” diversi casinò ricavandone una bella somma. E Johnson non ha avuto bisogno di trucchi e dispositivi speciali.

Grazie alla sua strategia, questo giocatore ha guadagnato 15 milioni di dollari e ha lasciato tre dei più grandi casinò della città senza un centesimo.

Coppia generosa dalla Scozia

Chris e Colin Weir erano una coppia scozzese nella media, ma solo fino a quando non hanno vinto il jackpot da 161 milioni di sterline.

I Weir non erano il tipo di persone che sognavano una vita lussuosa e senza problemi. La coppia spendeva il proprio premio in beneficenza e rendeva felici amici e parenti.

Colin e Chris hanno acquistato regali per una somma considerevole e li hanno distribuiti a caso. La gente ha ricevuto auto d’elite e gioielli da questa coppia.

La fortuna ingannevole di Cynthia Brennan

Cynthia J. Brennan è diventata famosa nel 2001. Questa cameriera si è divertita a giocare alle slot machine per molto tempo. Trascorreva ore e ore nei casinò.

Un giorno Cynthia fu fortunata e vinse il jackpot da 35 milioni di dollari. All’epoca, si trattava della vincita più alta nella storia delle slot machine. Tuttavia, ancora oggi, tali jackpot sono piuttosto rari.

La vita di Cynthia dopo la vittoria fu tragica. Questa fortunata giocatrice d’azzardo lasciò il lavoro, si sposò e stava per fare il giro del mondo, ma ebbe un terribile incidente. Sua sorella morì nell’incidente e Cynthia rimase costretta su una sedia a rotelle per tutta la vita.

Un uomo che ha vinto Megabucks per due volte

Megabucks può essere definita la slot più popolare. Il gioco è conosciuto fin dai primi anni '80 e gli analoghi della slot sono presenti in ogni secondo casinò online.

Il segreto della popolarità è semplice: jackpot inimmaginabili. Ad oggi, Megabucks porta ai giocatori milioni di dollari, ma solo pochi giocatori sono riusciti a ottenere una combinazione vincente.

Elmer Sherwin è diventato una leggenda di Megabucks. Elmer ha vinto il suo primo jackpot di 4,7 milioni di dollari nel 1989. Il secondo successo arrivò al giocatore 16 anni dopo, quando Sherwin ricevette un premio da 21 milioni di dollari.

Tutto o niente nella storia di Ashley Revell

La scommessa di Ashley Revell è passata alla storia e oggi raccoglie milioni di visualizzazioni su YouTube. Il giovane americano decise di cambiare vita con ogni mezzo. Per farlo, Revelle ha venduto tutto ciò che aveva e si è recato a Las Vegas con una somma di circa 130.000 dollari.

La scelta di Ashley è caduta sulla roulette del “Plaza”. Il cliente puntò immediatamente tutti i suoi soldi sul rosso. Il croupier iniziò la rotazione e la pallina si fermò sul 7 rosso, il che significava la vittoria di Revelle.