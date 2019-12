Supercoppa Italiana 2019, chi la spunterà tra Juventus e Lazio

La Serie A si prepara ad affrontare la sua ultima giornata prima della sosta natalizia. Questa giornata ha un qualcosa di speciale perché comincerà prima e finirà addirittura dopo Natale. La 17esima giornata di Serie A comincerà mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 18.55 con la sfida tra Sampdoria e Juventus e finirà mercoledì 8 gennaio 2020 alle 20.45 con la sfida tra Lazio ed Hellas Verona. Vi starete chiedendo, perché? Perché le due squadre, Lazio e Juventus, dovranno affrontare domenica 22 dicembre la Supercoppa Italiana.

La Supercoppa Italiana si gioca ogni anno tra la vincitrice della Serie A e la vincitrice della Coppa Italia, in questo caso Lazio e Juventus. Si disputerà in Arabia Saudita alle 17.45, ora italiana, mentre saranno le 19.45 locali.

La sfida si gioca in Arabia Saudita perché è stato trovato un accordo in cui si affermava che 3 edizioni in 5 anni venissero disputate lì. Questa sarà la seconda, dopo Juventus-Milan dello scorso anno, terminata con la vittoria dei bianconeri. Portare il calcio italiano, al di fuori dell’Italia, è sempre importante e fondamentale per far si che questo venga conosciuto anche all’estero, perché si sa, il calcio italiano è conosciuto, ma non come quello inglese che viene visto in tutto il mondo. Proprio per questo è importante puntare su queste competizioni da disputare fuori dall’Italia per far sì che tutti possano ammirare la bellezza del calcio italiano, a prescindere da quale sia la squadra che lo rappresenta all’estero, proprio per riportargli il prestigio che aveva un tempo. .

Le due squadre puntano molto sulla competizione perché è anche il primo trofeo italiano che viene assegnato all’inizio della stagione successiva, quindi la 2019/20, dopo aver decretato le due sfidanti nella stagione 2018/19 dopo la fine della Serie A e la finale di Coppa Italia. Ma come andrà a finire? E’ importante anche capire come vincere una schedina per questo tipo di sfide perché nulla è mai dato per scontato. La favorita potrebbe non esserlo e viceversa.

La Supercoppa Italiana è giunta alla sua 32esima edizione e la Juventus è la squadra che detiene più trofei, ben 8, l’ultimo proprio lo scorso anno. La seconda squadra ad aver vinto più Supercoppa Italiana è il Milan, con 8 trofei. L’Inter segue con 5 e la Lazio, che ha la possibilità di agguantare i nerazzurri qualora dovesse vincere il trofeo quest’anno, ne ha 4. Dietro ancora Roma e Napoli con 2, Sampdoria, Parma e Fiorentina con un solo trofeo. Torino e Vicenza hanno partecipato alla competizione, ma non l’hanno mai vinta.

Sia la Juventus che la Lazio sono protagoniste di una bella stagione di Serie A. Dopo 16 giornate si trovato ben posizionate in classifica. La Juventus continua a lottare con l’Inter per lo scudetto, mentre la Lazio ha come obiettivo il ritorno in Champions League per la prossima stagione, dopo essere stata eliminata anche dai gironi di Europa League. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, adesso dovrà concentrarsi solo sulla Serie A e la Coppa Italia.