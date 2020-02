SERIE A – CAGLIARI-NAPOLI 0-1: Dries Mertens regala la vittoria a Gattuso

Il match delle ore 18.00, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, si è disputato alla Sardegna Arena, dove si sono affrontati il Cagliari di Rolando Maran ed il Napoli di Gennaro Gattuso. I padroni di casa continuano a cercare una vittoria che ormai manca da ben 8 gare; quest’oggi però saranno senza Radja Nainggolan, appiedato dal giudice sportivo per via del giallo rimediato nella scorsa gara. Il Cagliari inoltre dovrà reagire dopo la notizia del k.o di Leonardo Pavoletti, il suo ginocchio infatti ha ceduto nuovamente ed il suo recupero, previsto per marzo, slitterà di almeno altri 5 mesi.

Momenti non felici anche per il Napoli, che, per scalare la classifica ha bisogno di vincere e convincere. I partenopei arrivano comunque dalla bella vittoria di Coppa Italia ottenuta in casa dell’Inter di Antonio Conte. Gennaro Gattuso per l’occasione lascia a casa Allan, assenti anche gli infortunati Lozano, Meret e Koulibaly.

LA GARA

Pronti, partenza, via. La prima occasione è per gli ospiti, che al quarto monito di gioco sfiorano il palo con un tiro da fuori di Fabian Ruiz. Il primo vero squillo del Cagliari arriva solo al 18′ con un tiro da fuori di Simeone; palla alta sopra la traversa. Due minuti dopo è il neo acquisto Gaston Pereiro a effettuare il suo primo tiro in porta in Serie A; palla centrale bloccata facilmente da Ospina. Il Napoli al 36esimo va al tiro con Elmas, para con tranquillità Cragno. La prima frazione sfuma via pian piano e termina con il risultato di 0 a 0.

La prima occasione della ripresa è per il Cagliari che al 54esimo conclude da fuori con Pereiro. Un minuto dopo Zielinski impegna Cragno con quest’ultimo che devia in corner. Al 59esimo un tiro di fuori di Simeone sfiora il palo. Al 65esimo vantaggio del Napoli, con Mertens che con un bel tiro a giro beffa Cragno. Al minuto 84 Klavan impegna Ospina, un tiro da fuori che però non da troppe preoccupazioni. Il Cagliari ci prova, ma qualcosa non va, e l’assalto finale non sembra essere un vero e proprio assedio, anzi, in alcune occasioni sempre troppo rinunciatario. Il Napoli controlla la partita, la fa sua e si porta a casa i tre punti ed un sorpasso in classifica proprio sui sardi. Gioisce Gattuso, riflette Maran, che ormai non vince dallo scorso 5 dicembre.

Marcatori: 65′ Mertens (NA)

Ammoniti: Joao Pedro (CA), Walukiewicz (CA), Nandez (CA), Zielisnki (NA)

Espulsi:

PAGELLE

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno 6, Pisacane 5.5, Klavan 5, Walukiewicz 6 (71′ Mattiello 5.5), Pellegrini 6, Nandez 5.5, Cigarini 5.5 (83′ Birsa s.v), Ionita 5.5, Pereiro 6 (67′ Paloschi 5.5), Joao Pedro 5.5, Simeone 5.5. All. Maran

A disposizione: Olsen, Rafael, Ceppitelli, Mattiello, Lykogiannis, Oliva, Birsa, Ladinetti, Paloschi, Ragatzu, Gagliano

MIGLIORE CAGLIARI – Gaston Pereiro 6 – Il neo acquisto rossoblù si prende subito il pubblico con qualche giocata personale. Deve ancora entrare al meglio negli schemi della squadra ma quel poco che ha fatto vedere lascia ben desiderare.

PEGGIORE CAGLIARI – Klavan 5 – Spesso assente, perde spesso l’uomo e non dirige la difesa come dovrebbe fare un calciatore esperto come lui.

VOTO AL CAGLIARI – 5 – Anche oggi studia e non si applica. La vittoria manca da troppo tempo e la classifica, dopo aver sognato, inizia a preoccupare.

NAPOLI (4-4-2): Ospina 6, Di Lorenzo 6, Manolas 6, Maksimovic 6, Hysaj 6 (80′ Mario Rui s.v), Demme 5.5 (61′ Insigne 6.5), Fabian Ruiz 6.5, Zielinski 6.5, Callejon 6 (66′ Politano 6), Mertens 7, Elmas 6.5 All. Gattuso

A disposizione: Karnezis, Daniele, Mario Rui, Luperto, Ghoulam, Lobotka, Politano, Llorente, Insigne

MIGLIORE NAPOLI – Mertens 7 – Il folletto belga continua la scalata verso il record di Marek Hamsik. Una sua invenzione permette alla squadra ospite di continuare la risalita in classifica.

PEGGIORE NAPOLI – Demme 5.5 – A tratti assente, nelle prime apparizioni aveva fatto vedere di più, ma quest’oggi è apparso stanco.

VOTO AL NAPOLI – 6 – Una sufficienza forse stiracchiata, perché per la maggior parte del tempo il Napoli controlla la partita quando avrebbe potuto affondare il colpo molto prima.