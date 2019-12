SAMP JUVE / I bianconeri espugnano il Ferraris grazie alle bellissime reti di Dybala e Ronaldo. La Samp, molto coraggiosa, avrebbe però meritato qualcosa di più.

Samp-Juve 1-2: perle di rara bellezza nel primo tempo

Tre lampi squarciano il primo tempo intenso del Ferraris. La Samp risponde, colpo su colpo, ad una Juve calma ma ricca di idee. Tra i bianconeri però ci sono due fuoriclasse che estraggono perle di rara bellezze dai loro piedi celebrati. Al 19’ Dybala lascia partire un sinistro al volo che raggiunge l’angolino lontano battendo Audero; in chiusura di tempo, invece, è Cristiano Ronaldo (esordio al ‘Ferraris’) a sfiorare il cielo (2 metri e 56 centimetri di quota) e riportare la Juve in vantaggio. Bellissimi gol. E tanti applausi anche ad Alex Sandro, autore dei due assist…anzi tre. E’ lui infatti a servire Caprari, in mezzo all’area, per il momentaneo pareggio.

Il fuoriclasse portoghese, invece, era rimasto in ombra per quasi tutto il primo tempo, poi ha deciso di girare a largo da Murillo (forse memore dell’espulsione rimediata in Champions l’anno scorso) per colpire. Intanto la Sud, ancora in euforia post-derby, osanna Ranieri e fischia Buffon, nel giorno del record di presenza in Serie A. Tra i meno brillanti l’arbitro Rocchi che gestisce ma non infonde sicurezza: manca un ‘arancione’ ad Alex Sandro (gomitata a Murillo) e una punizione ghiotta al limite dell’area per la Juve.

Samp-Juve 1-2: intensità e poco spettacolo. I tre punti sono bianconeri

Il secondo tempo vede una Juve arrembante e pratica che bada a difendere e regala poco spettacolo. Anche se, a dire il vero, a Ronaldo viene annullato il 3-1 per un fuorigioco millimetrico nel finale. La Samp, particolarmente sfortunata con altri due infortuni a referto(De Paoli e Murru), le prova tutte per riacciuffare il punteggio: il cuore non manca, la buona sorte sì. Come al 69′ quando Gabbiadini spizza in area e Ramirez non arriva all’appuntamento col gol, per un soffio. I blucerchiati meritavano di più ma la Juve ha mostrato tanto carattere. Non convince la direzione di Rocchi che, nel finale, rischia di agitare una partita maschia ma onesta.

Samp-Juve 1-2: le pagelle

SAMPDORIA (4-4-1-1) – Audero 6; Murillo 6, Ferrari 6,5, Colley 7, Murru 5 (76′ Augello s.v.); De Paoli 5,5 (50′ Leris 5,5), Thorsby 6,5, Linetty 6, Jankto 5,5 (61′ Gabbiadini 6); Ramirez 6,5; Caprari 6. All.: Ranieri

JUVENTUS (4-3-3) – Buffon 6; Danilo 6, Demiral 5,5, Bonucci 6,5, Alex Sandro 6,5 (82′ De Sciglio s.v.); Rabiot 6, Pjanic 6, Matuidi 6; Dybala 7,5 (77′ Douglas Costa s.v.), Higuain 5,5 (69′ Ramsey 6), Cristiano Ronaldo 7,5. All.: Sarri

MARCATORI: 19′ Dybala (J), 35′ Caprari (S), 45′ Cristiano Ronaldo (J)

AMMONITI: Jankto, Murillo, Caprari, Ramirez (S), Pjanic, Demiral (J)

ESPULSO: Caprari (S) al 91′

Voto alla Samp: 6, alla fine i tifosi non possono che applaudire: la squadra ha messo il cuore richiesto. La partita da vincere era quella di sabato, oggi era tutto guadagnato e i blucerchiati fanno di tutto per prendere un’altra vittoria. Piace sottolineare l’ottimo prestazione di Thorsby (6,5), così come la solidità della retroguardia. Certo che quando hai di fronte due fenomeni come Ronaldo e Dybala c’è poco da fare. La ‘Nuvoletta di Fantozzi’ comunque non si allontana: anche oggi due k.o., DePaoli e Murru. CHE SFORTUNA

Il migliore: COLLEY, dalle sue parti non si passa. A turno mura tutto il tridente da sogno avversario e, in particolare, Higuain non la vede mai. Se la Samp dietro balla meno, tanto è merito suo. Voto 7, COLONNA D’EBANO

Il peggiore: MURRU, suo malgrado rimarrà nelle foto celebrative dei due bellissimi juventini: prima lascia troppo spazio a Dybala, poi CR7 salta un metro e mezzo sopra di lui. Per il resto gioca la solita partita con tanta cuore e ottime propensioni offensive. Ma la serata storta finisce anzitempo per infortunio. voto 5, IELLATO

Voto alla Juve: 7, squadra che gioca con calma ma sempre capace di pescare idee dalle proprie risorse. D’altronde con un tridente così… Sarri è però preoccupato per le condizioni di Alex Sandro (6,5 e autore di due assist) ma, allo stesso tempo, ha preservato DeLigt per la Supercoppa. Inoltre può godersi un Ronaldo (7) tornato in forma.

Il migliore: DYBALA, inventa calcio e segna un gol spettacolare. Sarri ha ritrovato un gioiello, lui ‘la Joya’ di giocare. Bellissimo da vedere. Voto 7,5.

Il peggiore: DEMIRAL, insieme a Rabiot, la sua normalità ‘cozza’ con la qualità di una squadra fenomenale. Insicuro e più volte rischia la frittata. Voto 5,5, DISATTENTO