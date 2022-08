Le scommesse sul ciclismo sono popolari?

Il mondo delle scommesse sportive è in continua crescita e si tratta di uno dei pochi business ancora davvero redditizi, a cui i giocatori italiani sono ancora molto affezionati. Gli sport, in generale, attirano un’attenzione senza precedenti: le persone vogliono sempre più sport in televisione, su internet, dappertutto. E da questo discorso non possono essere escluse, ovviamente, anche le scommesse sullo sport. Molti di voi potrebbero limitare le scommesse sportive al mondo del calcio.

Certo, il calcio è lo sport più seguito e, molto probabilmente, anche il più amato del pianeta ma attenzione a sottovalutare gli altri sport. Pensiamo, per esempio, alla Formula 1 che con le nuove regole è diventata ancora una volta di più uno sport bellissimo da seguire e che sta “guadagnando” molti nuovi appassionati negli ultimi anni. Ma non dimentichiamoci nemmeno di altri sport come il tennis, tornato in auge grazie a due campioni nostrani come Berrettini e Jannik Sinner, oppure lo stesso ciclismo.

Alcuni di voi potrebbero pensare che il ciclismo sia ormai poco seguito ma le scommesse sul ciclismo dicono il contrario. Si tratta di uno sport ancora molto vivo e che attira l’attenzione di milioni di appassionati non solo negli eventi più famosi e seguiti, come può per esempio essere il Tour de France o il Giro d’Italia, ma anche nei tour meno conosciuti dal grande pubblico.

Come funzionano le scommesse sul ciclismo

Uno dei motivi per cui le scommesse sul ciclismo sono ancora molto popolari è dato dall’unicità delle caratteristiche del gioco. Partiamo col dire che esistono due principali “modalità” di ciclismo.

Il primo è il ciclismo su strada che prevede tappe in giro per tutto il mondo in cui i ciclisti si sfidano in percorsi lunghissimi, le gare possono durare anche un mese. In quel caso, si tratta di una gara di resistenza, di strategia e ogni tappa ha le sue distanze e logiche ben precise. Già da qui si può capire la difficoltà di scommettere, ma non disperatevi. Se si ha un minimo di passione, il ciclismo può diventare molto facile da capire!

La seconda tipologia di ciclismo è quella su pista. I ciclisti si sfidano in una gara che possiamo definire a tempo. Il tutto avviene in un velodromo di forma ovale dove i partecipanti gireranno, gireranno fino a lottare per il primo posto. Si tratta di due tipologie di ciclismo molto diverse, sta a te capire quale ti possa piacere di più.

Se parliamo di ciclismo su strada il modo di scommettere è ben preciso: puoi scommettere sul ciclista che impiegherà meno tempo a concludere quel preciso tour. Oppure puoi scommettere su ciclista che vincerà una determinata tappa. Entrambi sono molto divertenti, ma sicuramente la seconda può essere ancora più avvincente.

Ricorda bene, però, una cosa. A differenza degli altri sport, nel ciclismo spesso i partecipanti si ritirano per mille motivi diversi: nelle scommesse, questo varrà come evento perso. Pensa bene, allora, su quale ciclista scommettere perché potrebbe fare tutta la differenza del mondo.