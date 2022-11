Le corse a tappe più importanti del ciclismo e come funzionano

Il ciclismo è tra gli sport più amati in Europa e in Italia. La bellezza di questo sport, anche per chi non è professionista, risiede nella possibilità di unire due cose molto belle: l’opportunità di vedere paesaggi fantastici – cosa che nel nostro Paese risulta particolarmente facile – e il praticare uno sport, attività che tutti quanti noi sappiamo molto bene quanto sia importante per tenersi in salute e restare in forma. É questo che spinge migliaia di persone ogni giorno, in Italia (ma così come nel resto del mondo) a salire in sella, acquistare tutto l’equipaggiamento necessario su siti come BIKE24 e godersi una bella pedalata.

Questa passione nel praticare il ciclismo si tramuta anche in quella di seguire lo stesso ciclismo. Dopo il calcio – praticamente imbattibile in Italia e nel mondo come numero di appassionati – il ciclismo resta uno degli sport più amati e seguiti in tutto il mondo. E all’interno delle competizioni del ciclismo, è impossibile non nominare le corse a tappe. Sono quelle che forse attirano la maggior attenzione nel corso dell’anno e si tengono, solitamente, tra i mesi di maggio e settembre.

Le corse a tappe nel ciclismo: come funzionano

Dal nome è facilmente intuibile cos’è ciò che caratterizza questa tipologia di corsa nel ciclismo. Queste corse durano più giorni (fino anche a qualche settimana) e hanno, appunto, diverse tappe: ogni giorno, un ciclista è designato a vincere una tappa e prenderà il ruolo di vincitore di tappa.

La classifica generale, però, non tiene conto soltanto delle vittorie a tappa anzi: il corridore a vincere, poi, la classifica generale finale sarà colui che avrà impiegato meno tempo a percorrere ogni tappa. Ci sono poi anche altre classifiche secondarie che tengono conto dei tempi di squadra (per le corse a squadre), del miglior giovane e così via.

La cosa importante da ricordare, per quanto riguarda le corse a tappe, è che queste solitamente sono corse su strada: le tappe di ciascuna sono addirittura pensate in modo da riprodurre tutte le specialità, mettendo così alla prova i corridori.

Le corse a tappe più famose

Nel ciclismo, sono principalmente tre le corse a tappe più importanti e seguite al mondo: al primo posto, impossibile non citare il Tour de France (probabilmente la competizione più importante nel ciclismo).

Il Tour de France

É la corsa più prestigiosa di tutte e si disputa, solitamente, nel mese di luglio. Il Tour, nella versione moderna, ha 21 tappe e vanta un percorso di circa 4000 km.

Giro d’Italia e Vuelta a España

Oltre al Tour de France, competizone ritenuta dalla maggior parte degli appassionati come la più importante, troviamo il nostrano Giro d’Italia e la Vuelta a España: entrambe sono ovviamente corse a tappe ma differiscono per diversi elementi: per esempio, il Giro d’Italia è leggermente più lungo del Giro di Spagna (circa 3400 km contro i 3200 della competizione spagnola) e soprattutto esiste da più tempo essendo stata fondata nel 1905, a differenza della Vuelta a España fondata nel 1935.