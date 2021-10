Inter, tra questione Calhanoglu e mercato

Un avvio di stagione per lo più positivo per la nuova Inter di Simone Inzaghi. Non mancano però le questioni da risolvere nella rosa attuale ed in previsione del prossimo mercato di gennaio.

L’inizio di stagione dell’Inter è tutto sommato positivo, considerando il cambio di allenatore e l’addio ad autentiche colonne dello scudetto, come Lukaku e Hakimi. Terza in campionato dietro Milan e Napoli, in Champions c’è ancora da lottare per conquistare un posto negli ottavi. Malgrado ciò, i nerazzurri sono considerati dagli esperti ancora i principali favoriti per la conquista del tricolore.

La questione Calhanoglu

Il rendimento di Hakan Calhanoglu incomincia a preoccupare il club ed i tifosi nerazzurri. Un ottimo inizio di stagione per il centrocampista turco, con lo stesso Inzaghi più di una volta evidenziare pubblicamente la sua grande importanza in squadra.

Da qualche settimana però si è assistito ad un evidente calo di rendimento che preoccupano l’ambiente dell’Inter. Il giocatore ha alternato buone prestazioni e pause troppo lunghe che lo hanno estraniato dal gioco. Dopo l’ottimo esordio in campionato con assist e gol, progressivamente è andato a calare, come confermato dalle frequenti sostituzioni decise da Inzaghi. Il tecnico stravede per il turco, poiché viene considerato un tassello importantissimo nella lotta scudetto, ma anche l’ex allenatore della Lazio spera di rivedere al più presto i rendimenti offerti a inizio stagione.

Inter, la questione cilena infiamma il mercato

La questione cilena è monitorata con attenzione dalla società. Alexis Sanchez e Arturo Vidal non partono mai titolari; eppure, sono i più pagati nella rosa dell’Inter. Si tratta di un fattore che la dirigenza del club non può più tollerare. Per quanto riguarda il “Niño”, l’intenzione è dividersi già a gennaio, trovando una soluzione soddisfacente per entrambi le parti. L’attaccante nelle gerarchie è dietro a Dzeko e Lautaro, oltre che del nuovo arrivato Correa. Una prolungata assenza dal campo potrebbe fargli perdere anche la maglia della nazionale. L’obiettivo è trovare un accordo per la risoluzione del contratto a gennaio.

Con Vidal, malgrado qualche filmato di troppo apparso sul web, si dovrebbe proseguire insieme fino alla scadenza naturale del contratto, fissata a giugno 2022. Arturo sembra maggiormente considerato da Inzaghi rispetto a Sanchez, ritenendolo ancora utile alla causa interista.