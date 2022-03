Il tennis, un mondo da scoprire: come scegliere la racchetta da tennis

Se state pensando di avvicinarvi al tennis, dovete sapere che questo antico sport ha vissuto negli anni una vera e propria rivoluzione interna: con l’introduzione del telaio in materiali innovativi, moderni e performanti e delle corde in poliestere dalle più svariate caratteristiche, i principali strumenti di questo sport, le racchette da tennis, hanno visto un’impennata nelle performance e quindi nella fruibilità stessa dell’attrezzo.

Se dunque, ad oggi, una racchetta “standard” sarà più facilmente maneggiabile anche da un neofita, ciò non significa che il prodotto ne abbia risentito in termini di diversificazione; al contrario, la maggiore attenzione che lo sport ha attratto su di sé negli ultimi decenni, ha dato vita un’intensificazione della ricerca e ad un maggior dinamismo della stessa circa l’ottimizzazione delle tecniche e dei materiali del tennis, che sta infatti vivendo a livello globale uno dei momenti più felici della sua lunghissima storia.

Questo potrebbe forse spiazzare i meno esperti, col rischio di farli sentire persi ancor prima di cominciare a “toccar con mano” la bellezza di questo gioco. Niente di più sbagliato!

Semplicemente, la parte pratica richiede, come per ogni altro sport, una piccola infarinatura teorica. Per fortuna, gli stessi negozi online giungono in nostro soccorso, essendo spesso corredati di utilissime guide per una scelta ottimale della nostra racchetta.

Occhio alle specifiche!

Innanzitutto, la racchetta da tennis deve diventare per noi come un’estensione del braccio, è di fondamentale importanza, quindi, che le caratteristiche della stessa si sposino nel migliore dei modi con le nostre, e con lo stile di gioco che vogliamo adottare.

Sarà quindi utile sapere che un telaio più pesante garantirà una potenza maggiore e una riduzione della vibrazione sul colpo, così come che un piatto corde più grande avrà uno sweetspot più ampio e diminuirà la rigidità. Oppure potremmo aver bisogno di conoscere le conseguenze che la scelta di un determinato schema di corde potrà avere sulle nostre traiettorie e sull’effetto che vogliamo conferir loro; e ancora, come dovremmo scegliere la misura del manico? Una domanda che può suonare banale, ma allo stesso tempo nascondere insidie inaspettate.

Trovare il proprio stile

Adesso che siamo consapevoli dell’importanza della scelta che andiamo a fare, non ci resta che chiederci quale voglia essere il nostro stile.

Se stiamo approcciandoci per la prima volta al gioco, potremmo voler cominciare con una racchetta Babolat, o sceglierne una dall’ampissima gamma di Head, tale che possa garantirci facilità di gioco unita a performance da campioni. Per un braccio più preciso potremmo invece rivolgerci alla Wilson, legandoci ad una racchetta che probabilmente ci accompagnerà per un lungo periodo, mentre la marca ProKennex si colloca al primo posto nella salvaguardia del nostro braccio, spesso sovraccaricato dalla passione per lo sport. Infine, per coloro a cui piacciono le sfide, potremmo scegliere di metterci alla prova con una Yonex, sfidando noi stessi e i nostri limiti, oltre che gli avversari sul campo.

Non rimane quindi che fare la propria scelta, scendere in campo, e metterci alla prova.