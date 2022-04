I migliori bonus dei siti di scommesse

La concorrenza tra i vari siti di scommesse è molto accesa negli ultimi anni, tanto che bisogna emergere e farsi notare anche offrendo qualcosa al pubblico, come fa ad esempio https://sportaza.com/it/ con i suoi bonus. Oltre ai siti affidabili, quelli che prevedono l’utilizzo di metodi di pagamento sicuri e la protezione dei dati sensibili, infatti, gli utenti vanno alla ricerca di promozioni e di bonus utili. Si tratta di una sorta di biglietto da visita dei vari siti, e potrebbe condizionare la scelta di chi intende trovare una piattaforma attraverso la quale scommettere.

I bonus variano da piattaforma a piattaforma. Cambiano infatti le modalità con cui poterli attivare, cambia il loro importo, la percentuale, il tetto massimo, e cambia anche l’eventuale limite di tempo entro cui se ne può usufruire. Ma quali sono i bonus più popolari (e quelli molto apprezzati dal pubblico) all’interno di questi siti?

Bonus deposito

Uno dei bonus più comuni è quello che riguarda il primo deposito fatto sulla piattaforma. Al momento dell’iscrizione su uno di questi siti, infatti, si deposita una certa somma sul conto appena creato. Il bonus deposito consiste nell’avere la possibilità di raddoppiare, o comunque di aumentare, il denaro utilizzato per scommettere a seconda della percentuale offerta dal sito. Per esempio, se la piattaforma mette a disposizione il 100% di bonus e si inizia a giocare con 100 euro, allora il denaro a disposizione raddoppierà diventando 200 euro.

Ci sono anche siti che offrono bonus di questo tipo per più depositi, come per i primi due, per i primi tre o per i primi cinque versamenti.

Bonus prima scommessa

Questa promozione viene attivata nel momento in cui viene piazzata la prima scommessa sulla piattaforma. Si deve fare un primo versamento sul proprio conto e iniziare a giocare, dopodiché il bonus prima scommessa potrà essere sbloccato.

Bonus di benvenuto

È divenuta prassi da parte di molti siti offrire anche un bonus di benvenuto ai nuovi utenti. Detto a volte anche bonus senza deposito, è un bonus che gli utenti ricevono quando effettuano per la prima volta la registrazione sul sito di scommesse.

Bonus di verifica del conto

Anche questo bonus può essere considerato una sorta di bonus di benvenuto. Quando si apre un nuovo account su un sito per le scommesse sportive si deve verificare la propria identità per cominciare a giocare. Il bonus di verifica del conto è un ringraziamento che si riceve quando si invia la copia del documento d’identità per permettere allo staff del sito di verificarne la validità.

A volte il requisito è solo questo, ovvero inviare il documento, ma a volte si devono portare a termine più azioni per ricevere questa promozione. Per esempio, alcune piattaforme potrebbero richiedere anche di effettuare una prima scommessa, oppure di inviare i documenti entro un certo limite di tempo dall’iscrizione.

Ci sono tanti fattori che spingono gli utenti verso un particolare sito piuttosto che verso un altro, come l’affidabilità, la grafica, l’offerta più o meno ampia per giocare e scommettere, e naturalmente i bonus. Grazie all’importanza dell’offerta di vari bonus, quindi, gli utenti possono usufruire di promozioni varie quando entrano a far parte di una piattaforma di scommesse sportive. Questo perché i vari siti vogliono distinguersi dagli altri e risaltare in qualche modo offrendo i bonus migliori e attirare così un pubblico più numeroso. Tra le promozioni più conosciute ci sono quelle di benvenuto e i bonus per il primo deposito, ma anche tante altre offerte che danno la possibilità di giocare gratis, di avere uno sconto sulla propria scommessa o di aumentare il premio in caso di vincita.