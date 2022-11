Gli allenatori più vincenti nella storia della Serie A

Per anni la Serie A è stato il campionato più visto, competitivo e pieno di campioni del mondo. Lo stesso vale per gli allenatori: da Ancelotti a Trapattoni fino a Mourinho e Mancini, il campionato italiano ha sfornato e messo in mostra allenatori divenuti poi leggende. Ma quali sono quelli che hanno vinto di più, inteso come Scudetti, nella storia del nostro campionato? La classifica – considerando chi ha vinto almeno 4 campionati nel calcio nostrano – è di sicuro molto interessante e contiene nomi ovviamente illustri.

Giovanni Trapattoni (7 campionati)

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo Giovanni Trapattoni. Il Trap, soprannominato così, ha scritto la storia soprattutto della Juventus riuscendo a portare a casa ben 6 campionati con il club bianconero tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80. Ma c’è da ricordare anche uno Scudetto vinto con l’Inter nella stagione 1988-1989: il cosiddetto Scudetto dei record. Quella squadra nerazzurra, guidata dalle reti di Serena e Diaz, chiuse il campionato con ben 58 punti: un primato assoluto per una squadra nell’era dei due punti. Il Trap è ormai un’istituzione del calcio, riconosciuta a livello mondiale: nella sua carriera, Giovanni Trapattoni è stato allenatore anche di Fiorentina e Bayern Monaco – oltre che essere stato C.T. prima della Nazionale Italiana e poi della Repubblica d’Irlanda.

Massimiliano Allegri (6 campionati)

Curiosamente, al secondo posto di questa classifica troviamo Massimiliano Allegri. Un allenatore che in questo momento non gode della miglior fama, viste le recenti prestazioni della sua Juventus ma che comunque è da posizionare come uno degli allenatori più vicenti che la Serie A abbia mai avuto. Dal suo “storico”, si capisce anche molto bene la sua posizione nella classifica degli stipendi di Serie A tra i tecnici.

Oltre allo Scudetto vinto con il Milan di Ibrahimovic e Cassano nella stagione 2010-2011, ci sono ovviamente da ricordare i cinque titoli vinti consecutivamente con la Juventus dal 2014 al 2019. In quell’era i bianconeri non avevano praticamente rivali in campionato, riuscendo anche a conquistare due finali di Champions League contro il Barcellona e il Real Madrid (entrambe però perse rispettivamente a Berlino e Cardiff). Il passato sicuramente sorride più del presente al tecnico di Livorno e la domanda sorge spontanea: riuscirà Allegri a vincere un altro titolo con la Juventus nonostante il momento difficile per la società bianconera?

Fabio Capello e Marcello Lippi (5 campionati)

Al terzo posto, invece, troviamo due vere e proprie istituzioni del calcio italiano: stiamo ovviamente parlando di Fabio Capello (attualmente talent e opinionista a Sky Sport) e Marcello Lippi. Da una parte, Capello, riuscì a conquistare 4 titoli con il Milan reduce dall’incredibile e leggendaria esperienza con Sacchi. Il Milan di Capello riuscì comunque a essere vincente in Italia e in Europa come quello precedente. Ma di Capello si ricorda anche lo storico Scudetto vinto con la Roma nella stagione 2000-2001 che, ancora oggi, resta l’unico titolo di campionato vinto dai giallorossi.

Milan e Roma per Capello, solo Juventus – invece- per Marcello Lippi che costruì un ciclo bianconero tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio degli anni 2000. In mezzo, l’allenatore campione del mondo con l’Italia nel 2006, riuscì a vincere anche la tanto agognata Champions League nel 1996. Quella Champions League, vinta ai rigori contro l’Ajax allo Stadio Olimpico, resta l’ultima coppa dalle grandi orecchie alzata dalla Juventus.

Carcano, Conte e Felsner (4 campionati)

Al quarto posto, invece, troviamo il primo allenatore straniero di questa speciale classifica: si tratta dell’austriaco Hermann Felsner che tra gli anni ‘30 e ‘40 vinse 4 campionati storici con il Bologna, così come Carlo Carcano con la Juventus. E sempre con la Juventus, al quarto posto, troviamo Antonio Conte. Uno dei tecnici più stimati al giorno d’oggi, nel 2011 riuscì a risollevare i bianconeri dalle ceneri portandoli a vincere tre titoli consecutivi: cosa impensabile fino a qualche mese prima dell’insediamento di Conte sulla panchina della Juventus. Sempre targato Antonio Conte è invece il titolo dell’Inter 2020-2021 arrivato anche grazie a una sintonia speciale tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Scudetto, quello vinto dai nerazzurri, che di fatto sancì la fine del ciclo della Juventus iniziato proprio dallo stesso Conte.