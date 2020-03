Coronavirus, si fermano Premier League e Ligue 1. Stop anche a Champions e Europa League

L’emergenza Coronavirus, dopo aver fermato Serie A, Liga e altri sport, ferma anche la Premier League e i campionati minori delle competizioni inglesi. L’annuncio è arrivato questa mattina: le gare sono state posticipate a data da destinarsi. Ma non solo, si ferma anche la Ligue 1.

La notizia più importante riguarda lo stop della UEFA per Champions League ed Europa League. Le ultime gare si sono disputate in questi giorni, anche se alcune sono state fermate. Oggi la decisione di fermare tutto perché troppe squadre coinvolte nell’isolamento, tra cui anche l’Arsenal: l’allenatore, Arteta, è risulatato positivo. Si ferma tutto e sono a rischio anche gli Europei 2020, che potrebbero slittare per far concludere i campionati.