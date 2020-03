Dopo la notizia di ieri sera della positività al Coronavirus di Daniele Rugani, arrivano altre notizie dal mondo dello sport. In Serie A è risultato positivo anche Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria. Diverse squadre si sono poste in isolamento: Inter, Juventus, Brescia, Sampdoria, Torino, Verona che hanno annullato tutti gli allenamenti.

Rinviate la gare tra Lione e Juventus e Manchester City e Real Madrid. Anche la Liga è stata sospesa a causa della positività al virus di un calciatore di basket del Real Madrid. La squadra di calcio e quella di basket hanno delle strutture in comune e per questo è stata posta in isolamento anche la squadra di calcio dei basket. Di conseguenza rinviate anche le gare dell’Olimpia Milano, in isolamento, di basket perché di recente ha sfidato il Real Madrid.

Preoccupa anche l’Inghilterra: l’allenatore del Leicester ha affermato che ci sono dei giocatori con sintomi che possono essere collegati al virus e si stanno attuando tutte le precauzioni.

La McLaren, scuderia di Formula 1, si è ritirata dalla gara di Australia di domenica perché un membro dello staff è risultato positivo. Anche la NBA si ferma e sospende il campionato per l’intera stagione.

La UEFA e la FIFA stanno valutando se sospendere anche la Champions League e l’Europa League dato che sono state rinviate diverse gare e non si sa quando potranno essere recuperate.