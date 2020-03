Coronavirus, c’è il primo positivo in Serie A: si tratta di Rugani

L’emergenza Coronavirus colpisce anche la Serie A. E’ arrivato in serata l’esito del tampone di Daniele Rugani. Il difensore della Juventus è risultato positivo al Covid-19, ma è asintomatico. La Juventus ha deciso di porre tutti in isolamento e ha attuato tutte le misure necessarie. Questo il comunicato dei bianconeri: “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui“.

Di conseguenza, anche l’Inter di Antonio Conte, che ha giocato domenica contro la Juventus, ha annullato tutti gli allenamenti in via precauzionale. Da ricordare che la UEFA ha rinviato la gara contro il Getafe di domani sera, già prima di questa notizia: “FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie“.