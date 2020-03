L’emergenza Coronavirus continua a colpire il mondo del calcio. Mentre la FIGC sta esaminando come continuare il campionato quando finirà l’emergenza, con una deadline al 30 giugno per terminarlo, si attende anche la decisione della UEFA in merito allo slittamento degli Europei 2020 al 2021.

In Serie A, sono risultati positivi anche altri due calciatori della Sampdoria. Si tratta di Fabio Depaoli e Bartosz Bereszyński. Ad annunciarlo i calciatori sul proprio profilo Instagram. Anche la Liga è stata colpita dal Coronavirus: ben 5 calciatori del Valencia sono risultati positivi. Tra questi c’è Ezequiel Garay, come comunicato da lui stesso. Il calciatore sta bene ed è a casa in isolamento. Anche gli altri suoi compagni sono a casa, ma il Valencia non ha comunicato i nomi.

Questo l’elenco di tutti i calciatori contagiati ad oggi:

Sampdoria: Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby, Bereszyński, Depaoli

Fiorentina: Vlahovic, Cutrone, Pezzella

Juventus: Rugani

Arsenal: Arteta (allenatore)

Valencia: Garay e 4 giocatori