Nella giornata di oggi è arrivata la notizia di altre due positività al Coronavirus nel mondo della Serie A. Si tratta di Patrick Cutrone e German Pezzella della Fiorentina. Questo il comunicato del club: “ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”.

Intanto, la Sampdoria per non creare allarmismi ha deciso di non comunicare più gli aggiornamenti sui suoi tesserati: “L’U.C. Sampdoria comunica che, onde evitare fughe di notizie ed inutili allarmismi, ha scelto di non dare più informazioni sui propri tesserati che, in presenza di lievi sintomi, sono stati sottoposti agli accertamenti previsti in merito al Coronavirus-COVID-19. L’unica notizia importante è che i ragazzi stanno tutti bene e sono nei loro domicili a Genova. In un momento così complicato per il nostro Paese e nel rispetto di chi sta operando in prima linea è doveroso non alimentare ulteriori preoccupazioni per situazioni sotto controllo. Invitiamo gli organi d’informazione a rispettare la nostra scelta.”

Inoltre, Sky per invitare gli italiani a stare a casa ha deciso di trasmettere tutte le gare dell’Italia ai Mondiali del 2006. Questa sera andrà in onda la finale tra Italia e Francia.