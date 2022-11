Champions League: le prime eliminazioni e i primi passaggi del turno

Siamo arrivati ormai solamente a due partite dal termine della fase a gironi 2022/2023. Come ogni anno ci sono state molto soprese e anche tante conferme di squadre che hanno già fatto capire che lotteranno per arrivare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie.

I bookmaker continuano a modificare le loro quote e i loro pronostici e migliaia di persone in tutte Europa sono pronte a supportare la loro squadra del cuore.

Per avere un’idea su quali sono le squadre favorite ti consigliamo di controllare i migliori siti di scommesse sportive. In alcune di queste piattaforme avrai la possibilità di giocare al casino online con soldi veri.

Di seguito andiamo a vedere quali sono le squadre che probabilmente passeranno il turno e quali invece torneranno a casa a mani vuote o con una qualificazione in Europa League.

Squadre che molto probabilmente andranno al turno successivo

Sicuramente la prima menzione da fare è ad una squadra di serie A, il Napoli. Già qualificata al primo turno ad eliminazione diretta, la squadra di Spalletti si trova in prima posizione a punteggio pieno. Nel girone A il Liverpool dovrà fare un solo punto per avere la certezza matematica di passare da seconda.

Il gruppo B è ancora aperto, nonostante la grande sorpresa Club Brugge, ci sono Porto e Atletico Madrid pronte a darsi battaglia per staccare un pass per la fase successiva. Da non sottovalutare anche il Bayern Leverkusen che si trova ultimo a soli 3 punti, ma ancora in gara per il passaggio del turno.

Nel girone C, contro ogni aspettativa ci sono Bayern Monaco e Inter. I neroazzurri dopo aver realizzato 4 punti nei due scontri diretti con il Barcellona sono i favoriti per il secondo posto.

Molto più combattuto invece il gruppo D, al momento il Tottenham è in cima alla classifica, ma Marsiglia, Sporting Lisbona e Eintracht Francoforte sono tutte racchiuse in 3 punti.

Girone E e F vedono rispettivamente Chelsea e Real Madrid guidare le classifiche. Nel primo gruppo Milan e Salisburgo si giocano il secondo posto, mentre nel gruppo F il Lipsia è a un passo dalla qualificazione.

Il gruppo G vede City e Borussia Dortmund ad un passo dalla qualificazione, ma non bisogna mai sottovalutare il Siviglia che negli ultimi anni ha sempre sorpreso in Europa.

Per chiudere c’è il girone H dove ci sono PSG e Benfica pronte a staccare un pass per la fase ad eliminazione diretta.

Delusioni dei gironi

Le delusioni principali di questa edizione di Champions League sono principalmente due: Juventus e Barcellona.

La squadra di Torino sapeva di avere un girone difficile, ma non impossibile. Il Paris Saint-Germain degli sceicchi era sicuramente la squadra da battere e la favorita al primo posto. Il Benfica però doveva essere lasciato indietro e nonostante si sapesse fosse una squadra molto ostica la Juventus partiva favorita. Anche i bookmaker davano i bianconeri come i probabili numeri due del girone, ma così non è stato. Ad oggi le speranze di passaggio del numero sono quasi nulle e anche l’Europa League non è sicura dopo la sconfitta in Israele a casa del Maccabi Haifa.

Il Barcellona invece ha avuto sicuramente un sorteggio più sfortunato pescando Bayern Monaco e Inter. Archiviata la pratica con il Viktoria Plzen la squadra Blaugrana ha avuto un doppio passo falso con l’Inter.

Il gol di Calhanoglu a Milano ha consegnato una buona fetta di qualificazione alla squadra lombarda che la settimana successiva si è presentata in Spagna con personalità ed è riuscita a strappare un rocambolesco 3-3. In questo caso non sono ancora svanite tutte le speranze del Barcellona, ma sicuramente da questa squadra ci si aspettavano dei risultati differenti.