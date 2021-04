MOTOGP – GP SPAGNA 2021, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

MOTOGP GP SPAGNA DOVE VEDERLO / Per la seconda tappa europea di questo motomondiale rimaniamo nella zona iberica precisamente in Spagna. Quartararo in testa al Mondiale dopo le prime tre gare ma alle sue spalle c’è Bagnaia che spera di vincere sul circuito andaluso anche se di solito non è molto favorevole alla Ducati,

MOTOGP, GP SPAGNA 2021: dove si corre

La quarta tappa del Motomondiale è in Spagna, andrà in scena nello storico circuito Angel Nieto meglio noto come ‘Jerez de la Frontera’, nei pressi di Cadice in Andalusia.

MOTOG, GP SPAGNA 2021: gli orari

Sarà un lungo week-end motoristico. Ecco tutti gli orari:

Venerdì 30 aprile

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 1 maggio

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 2 maggio

Ore 11: gara Moto3

Ore 12:20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP

MotoGP, GP Spagna 2021: diretta streaming e dove vederlo in TV

Il GP Spagna sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmette i preliminari di Uefa Europa League, alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Abbonati ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro