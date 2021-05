MOTOGP GP ITALIA DOVE VEDERLO /Si torna in pista dopo lo scorso weekend di pausa, il motomondiale riprende con uno degli appuntamenti più attesi quello del gp d’Italia. Nelle ultime tre edizioni del gp italiano ha trionfato la Ducati. La classifica vede il francese della Yamaha, Fabio Quartararo, in testa con 80 punti con una lunghezza di vantaggio su Francesco Bagnaia 79 punti.

MOTOGP, GP MUGELLO 2021: dove si corre

La sesta tappa del Motomondiale è in Italia andrà in scena nel storico circuito del Mugello in Toscana.

MOTOG, GP MUGELLO 2021: gli orari

Sarà un lungo week-end motoristico. Ecco tutti gli orari:

Venerdì 28 maggio

ore 9.55: prove libere 1 MotoGP

ore 10.55: prove libere 1 Moto2

ore 13.15: prove libere 2 Moto3

ore 14.10: prove libere2 MotoGP

ore 15.10: prove libere 2 Moto2

Sabato 29 maggio

ore 9.00: prove libere 3 Moto3

ore 9.55: prove libere 3 MotoGP

ore 10.55: prove libere 3 Moto2

ore 12.35: Qualifiche Moto3

ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

ore 14.10: Qualifiche MotoGP

ore 15.10: Qualifiche Moto2

Domenica 30 maggio