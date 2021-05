MOTOGP – GP FRANCIA 2021, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

MOTOGP GP FRANCIA DOVE VEDERLO / Dopo una settimana di stop torna il motomondiale si vola in Francia. Sarà una grande sfida per il titolo, alcuni piloti vorranno riscattarsi come quartararo e Vinales. Invece la Ducati vorrà confermare le belle prestazioni di Bagnaia e Miller dello scorso gp di due settimane fa.

MOTOGP, GP FRANCIA 2021: dove si corre

La quinta tappa del Motomondiale è in Francia andrà in scena nel storico circuito Bugatti a le Mans in Francia.

MOTOG, GP FRANCIA 2021: gli orari

Sarà un lungo week-end motoristico. Ecco tutti gli orari:

Venerdì 14 maggio

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 15 maggio

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP – Differita alle 15.35 su TV8

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 16 maggio

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP – Differita alle 17.05 su TV8

MotoGP, GP FRANCIA 2021: diretta streaming e dove vederlo in TV

Il GP Spagna sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmette i preliminari di Uefa Europa League, alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Abbonati ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro