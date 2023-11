Non solo Fifa: i migliori videogiochi sportivi

Gli appassionati di videogiochi sportivi sono in aumento. Una buona parte di loro usa applicazioni e piattaforme per smartphone, per concedersi il proprio momento di svago in qualsiasi momento della giornata. Di seguito una rassegna dei giochi a tema sport più apprezzati in tutto il mondo dai videogiocatori.

Giochi e slot a tema calcio e basket

Uno dei videogames per smartphone più gettonati dagli appassionati di calcio è senza dubbio Fifa. Si può considerare una variante di Ultimate Team, che permette di selezionare i componenti della propria squadra e giocare tornei virtuali in modalità online e offline.

I fan del basket, invece, non potranno rinunciare a NBA 2K. Anch’esso disponibile nella versione mobile per iOS e Android, consente di impostare l’autoplay e giocare sia in versione single player sia multiplayer. Nel primo caso, l’utente può testare le qualità del giocatore prescelto, mentre nel secondo lo mette a confronto con gli avversari.

Anche le slot machine a tema sport riscuotono molto successo tra il pubblico. Tra le più conosciute ci sono Bicicleta, Slam Dunk (ispirata all’omonimo cartone animato giapponese), Hot Shots 2, Basketball Star e Supreme Football. Ma quelle appena elencate non sono le uniche opzioni tra cui scegliere: su portali come infocasino.it se ne possono trovare anche molte altre, insieme a recensioni approfondite dei migliori operatori e a utili consigli di gioco.

Videogames: le opzioni per moto da corsa e snowboard

L’offerta per smartphone non si esaurisce a calcio e basket: gli amanti dei percorsi in moto non potranno fare a meno di Dirt Bike Unchained. La grafica accattivante e la possibilità di selezionare partite veloci ne fanno la soluzione ideale per un ampio target, unitamente all’opportunità di sfidare altri avversari e di scegliere tra una vasta gamma di outfit per il pilota.

Red Bull, invece, ha elaborato Snowboarding The Fourth Phase, il videogame perfetto per chi ha un debole per lo snowboard. Varietà nelle opzioni e bellezza dei paesaggi sono i punti di forza più evidenti di questo gioco, che consente di personalizzare il proprio avatar grazie a un’ampia varietà di abiti.

Anch’esso permette sia l’impostazione single player sia multiplayer, per permettere all’utente la partecipazione a competizioni a distanza, ampliare la propria rete di sfidanti e adottare trick tratti dalla realtà, per diventare un rider virtuale in piena regola.