Verona vs Salernitana – Un duello per non cadere più in basso

È il momento di un emozionante incontro per la salvezza, quello tra l’Hellas Verona e la Salernitana, che si terrà sabato 30 dicembre 2023 alle 18:00 allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi. Questa partita promette un confronto acceso tra due squadre in cerca di punti vitali per la salvezza in Serie A.

Lo storico degli incontri

Il bilancio degli ultimi otto scontri diretti tra Verona e Salernitana vede una parità perfetta: tre vittorie per parte e due pareggi. L’ultimo incontro del 13 febbraio 2023 si è concluso con la vittoria dell’Hellas Verona per 1-0.

Vittoria del Verona Pareggio Pareggio Vittoria della Salernitana Vittoria della Salernitana Vittoria del Verona Vittoria del Verona Vittoria del Verona

La forma attuale delle due squadre

L’Hellas Verona ha un rendimento altalenante nelle ultime partite. La squadra ha conquistato cinque punti nelle ultime cinque partite, grazie a una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Ultimi 5 incontri del Verona

Verona 2 – 0 Cagliari (23-12-2023) Fiorentina 1 – 0 Verona (17-12-2023) Verona 1 – 1 Lazio (09-12-2023) Udinese 3 – 3 Verona (03-12-2023) Verona 2 – 2 Lecce (27-11-2023)

La Salernitana, d’altra parte, non sta attraversando un buon periodo: una sola vittoria e quattro sconfitte nell’ultimo periodo.

Ultimi 5 incontri della Salernitana

Salernitana 2 – 2 AC Milan (22-12-2023) Atalanta 4 – 1 Salernitana (18-12-2023) Salernitana 1 – 2 Bologna (10-12-2023) Fiorentina 3 – 0 Salernitana (03-12-2023) Salernitana 2 – 1 Lazio (25-11-2023)

Lo stato delle squadre

Non ci sono giocatori rilevanti infortunati o sospesi in entrambi gli schieramenti, quindi aspettatevi che i mister mettano in campo le loro formazioni più forti in relazione all’avversario.

Pronostici per la partita

Sebbene la classifica potrebbe suggerire diversamente, Verona e Salernitana sono una posizione molto simile, e complicata. Con 14 punti, il Verona è 16°, mentre la Salernitana, con 9 punti, si trova all’ultimo posto. Detto questo, le previsioni si dirigono verso una vittoria o un pareggio per il Verona. Guardando le statistiche, le possibilità di vittoria della squadra di casa sono del 45%, quelle per il pareggio del 45% e le probabilità di vittoria della Salernitana sono del 10%. Un successo del Verona potrebbe portare tantissima fiducia necessaria per lo slancio in classifica, mentre una vittoria della Salernitana potrebbe ravvivare la lotta per la salvezza.

Condizioni meteo

Per quanto riguarda il clima, non sono previste precipitazioni durante la partita. La temperatura è prevista intorno ai 10 °C con un’umidità relativa del 78%.