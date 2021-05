VENEZIA CITTADELLA DOVE VEDERLA / Siamo arrivati all’atto finale è una delle due squadre sarà promossa nella massima serie. La gara di andata è stata vinta dai Veneti con un gol di Di Mariano. In caso di parità tra andata e ritorno, a qualificarsi è la squadra col maggior numero di punti ottenuti durante la stagione regolare: in questo caso il Venezia è in vantaggio 59 punti, contro i 57 del Cittadella. Quindi il Cittadella deve fare una gara perfetta è vincere almeno con due o più gol di scarto affinchè il sogno serie A si realizzi.

VENEZIA-CITTADELLA: data e orario

Il match tra Venezia e Cittadella verrà giocato giovedì 27 maggio allo stadio Pier Luigi Penzo con fischio d’ inizio alle ore 21:30.

VENEZIA-CITTADELLA, le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini All. Venturato

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Dezi; Aramu, Forte, Di Mariano All. Paolo Zanetti

VENEZIA-CITTADELLA, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmette i preliminari di Uefa Europa League, alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Abbonati ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro