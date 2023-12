Udinese-Sassuolo: una partita delicata per la parte bassa della classifica

Ci attende un incontro cruciale per la parte bassa della classifica di Serie A tra Udinese e Sassuolo, domenica 17 dicembre 2023 alle 15 al Bluenergy Stadium di Udine. Una partita delicata alla luce della graduatoria traballante di entrambe le squadre.

Storico degli incontri

Lo storico delle sfide recenti sorride all’Udinese, imbattuta contro il Sassuolo da quasi sei anni: i neroverdi infatti non vincono contro i friulani dal 2018. I precedenti fra le due squadre sono stati tutti disputati in Serie A e l’ultimo incontro ha visto un pareggio per 2-2 lo scorso 12 febbraio.

Forma attuale delle squadre

L’Udinese arriva a questo appuntamento sull’onda di un momento poco brillante. Nelle ultime cinque partite ha fatto registrare una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte. Evidente la necessità di una vittoria in questo cruciale scontro, anche per allontanarsi dalle zone calde.

Gli ultimi 5 incontri dell’Udinese

Inter 4-0 Udinese (09/12/2023) Udinese 3-3 Verona (03/12/2023) AS Roma 3-1 Udinese (26/11/2023) Udinese 1-1 Atalanta (12/11/2023) AC Milan 0-1 Udinese (04/11/2023)

Non va molto meglio al Sassuolo, che ha totalizzato solo una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, l’ultima delle quali a dir poco romanzesca col vantaggio dilapidato nel recupero a Cagliari. Pure il Sassuolo quindi ha bisogno di punti, per evitare di farsi risucchiare nei bassifondi.

Gli ultimi 5 incontri del Sassuolo

Cagliari 2-1 Sassuolo (11/12/2023) Sassuolo 1-2 AS Roma (03/12/2023) Empoli 3-4 Sassuolo (26/11/2023) Sassuolo 2-2 Salernitana (10/11/2023) Torino 2-1 Sassuolo (06/11/2023)

I possibili protagonisti

L’Udinese, priva di Deulofeu indisponibile, si affida a Pereyra e a Samardžić per innescare Lucca, attaccante ancora non pienamente espresso in questo campionato. Il punto di riferimento del Sassuolo è sempre Berardi, con 7 gol e 3 assist all’attivo, chiamato a finalizzare e ispirare la prima punta Pinamonti, insieme all’altro esterno Laurienté.

Pronostici e scommesse

La gara potrebbe risultare bloccata proprio dai risultati poco brillanti del periodo recente di entrambe le squadre. I pronostici sono leggermente a favore dell’Udinese, in particolare per via del fattore campo e dei precedenti. La partita di domenica potrebbe essere però l’occasione per il Sassuolo di invertire la tendenza negativa e sbancare il Bluenergy Stadium. La combinata doppia chance “Udinese o Pareggio” e “+1.5 goal” sembra una buona puntata dato il trend dei recenti incontri. In alternativa si può giocare un under 2.5 immaginando due squadre poco propense a correre rischi.