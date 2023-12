Udinese-Bologna: i rossoblu vanno in Friuli per continuare a inseguire la Champions

Sabato 30 dicembre ore 15:00 occhi puntati sullo Stadio Bluenergy di Udine per l’incontro di Serie A tra Udinese e Bologna. I friulani puntano a scuotersi da una serie di prestazioni mediocri e una classifica negativa, mentre il Bologna cerca di mantenere il suo slancio positivo per chiudere il 2023 alla grande conservando il quarto posto, che significa qualificazione alla prossima Champions League.

Statistiche degli ultimi incontri

Negli ultimi 10 incontri tra le due squadre, l’Udinese ha ottenuto 3 vittorie, il Bologna 2, con un sostanzioso numero di pareggi, ben 5. Ma il ricordo più fresco risale al 2 aprile 2023, quando il Bologna ha dominato l’Udinese con un convincente 3 a 0.

Forma attuale delle squadre

L’Udinese, attualmente 17esima con appena 14 punti, sembra vivere un periodo di grande instabilità. Nessun successo nelle ultime cinque gare, in cui ha raccolto solamente tre punti. I bianconeri sono al momento fuori dalla zona retrocessione, ma la distanza dal terzultimo posto è di un solo punto.

Ultimi 5 incontri dell’Udinese:

Torino 1-1 Udinese (2023-12-23) Udinese 2-2 Sassuolo (2023-12-17) Inter 4-0 Udinese (2023-12-09) Udinese 3-3 Verona (2023-12-03) Roma 3-1 Udinese (2023-11-26)

Il Bologna si presenta invece in ottima salute, posizionata al 4° posto con 31 punti e in una serie di cinque partite senza sconfitte. Sono quattro le vittorie di fila contando pure la Coppa Italia: il momento è d’oro e l’obiettivo è chiudere con un successo un 2023 che fino a questo momento ha regalato grandi soddisfazioni ai rossoblu.

Ultimi 5 incontri del Bologna:

Bologna 1-0 Atalanta (2023-12-23) Inter 1-2 dts Bologna (2023-12-20) Coppa Italia Bologna 2-0 Roma (2023-12-17) Salernitana 1-2 Bologna (2023-12-10) Lecce 1-1 Bologna (2023-12-03)

Situazione assenti

Anche per questa giornata la lista di assenti per l’Udinese è piuttosto lunga: Bijol, Brenner, David, Deulofeu, Ebosse e Semedo, con Zemura in dubbio. Non mancheranno dunque le difficoltà per il tecnico Cioffi. Nel Bologna sono da valutare le condizioni di Ndoye, per il resto Thiago Motta può confermare gli uomini che hanno spinto così in alto i felsinei.

Pronostici e previsioni

A prima vista il pronostico può apparire piuttosto scontato: un pareggio o una vittoria del Bologna sembra essere l’esito più probabile, di conseguenza la “doppia chance” X2 sarà la puntata di molti scommettitori. Un’altra giocata che può rivelarsi vincente è l’under 3.5, cioè massimo 3 gol nell’arco del match.