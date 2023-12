Torino-Empoli: chi avrà la meglio?

Tutto apparecchiato per la sfida tra Torino ed Empoli, che si disputerà sabato 16 dicembre 2023 alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una gara fra squadre con motivazioni diverse: da un lato il Toro che sogna di entrare in lotta per un posto in Europa, dall’altro l’Empoli che insegue la salvezza: chi riuscirà a spuntarla?

Statistiche recenti

Esaminando le ultime 10 partite disputate tra le due squadre, il confronto è abbastanza equilibrato, con diversi incontri chiusi in pareggio, ben cinque. Un po’ a sorpresa, il Torino ha ottenuto 2 vittorie, mentre l’Empoli ha prevalso 3 volte in casa dei granata. I confronti dello scorso campionato sono entrambi finiti in parità

Forma delle squadre

Il Torino può vantare un buon filotto recente – con una sola sconfitta contro il lanciatissimo Bologna – in cui ha raccolto due vittorie e due pareggi che lo tengono a ridosso del gruppo di squadre che si giocano un posto in Europa.

Gli ultimi 5 match del Torino

Frosinone 0-0 Torino (2023-12-10) Torino 3-0 Atalanta (2023-12-04) Bologna 2-0 Torino (2023-11-27) Monza 1-1 Torino (2023-11-11) Torino 2-1 Sassuolo (2023-11-06)

Alti e bassi per l’Empoli, che ha conquistato una prestigiosa vittoria a Napoli contro i campioni d’Italia e poi due pareggi al cospetto di rivali dirette per la salvezza quali Empoli e Genoa. Pesano le due sconfitte, a Frosinone e soprattutto quella rocambolesca in casa contro il Sassuolo.

Gli ultimi 5 match dell’Empoli

Empoli 1-1 Lecce (2023-12-11) Genoa 1-1 Empoli (2023-12-02) Empoli 3-4 Sassuolo (2023-11-26) Napoli 0-1 Empoli (2023-11-12) Frosinone 2-1 Empoli (2023-11-06)

Giocatori assenti e squalificati

Il Torino deve fare a meno di un giocatore chiave, Schuurs, sino a fine stagione. Assenza però ormai messa in conto, mentre il resto del gruppo è interamente a disposizione, ad eccezione di N’Guessan. Per quanto riguarda l’Empoli, sono da valutare in particolare le condizioni di Caputo, che potrebbe non essere disponibile per la gara contro il Toro.

Previsioni del match e scommesse

Vista la posizione in classifica e la differenza di punti fra le due squadre, è inevitabile considerare il Torino come favorito della vigilia. La puntata più gettonata è una vittoria o un pareggio per il Toro, con una possibilità del 45% per entrambe le opzioni. Tuttavia va tenuto conto anche del particolare feeling dell’Empoli con lo Stadio Olimpico Grande Torino, dove ha vinto tre volte negli anni recenti: chi cerca un risultato a sorpresa, può giocare la doppia chance X2.