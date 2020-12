Salvezza o retrocessione: quali squadre rischiano di più

Manca pochissimo all’inizio della 14esima giornata del campionato di Serie A ed a questo punto è possibile già iniziare a tratte alcune importante conclusione anche per quanto riguarda la permanenza nella massima serie di alcune formazioni.

Infatti, al momento le formazioni che occupano gli ultimi posti della classifica sono Crotone, Genoa e Torino.

Se questa situazione non è una sorpresa per quanto riguarda la formazione calabrese, è senza dubbio uno shock per la squadra granata e quella rossoblu con una stagione che non è iniziata esattamente nel migliore dei modi.

Ecco perché il Crotone, a detta dei bookmakers che effettuano scommesse Serie A, è al momento la squadra che più delle altre rischia la retrocessione.

Guardando alle altre formazioni risulta particolarmente bassa anche la quota retrocessione dello Spezia la quale però ha già incassato 11 punti preziosi.

Se, invece, guardiamo alle ultime 5 giornate di campionato disputate troviamo qualche sorpresa tra le squadre che non godono di una buona forma. Tra queste c’è senza dubbio la Fiorentina. La formazione viola non sta vivendo un buon momento tant’è che nelle ultime cinque giornate di campionato è riuscita a racimolare solo 3 punti con tre pareggi e due sconfitte. Male anche il Cagliari punti nelle ultime 5 partite. Male anche il Cagliari che non riesce a portare a casa una vittoria del 7 novembre.

In ogni caso, non dovrebbero comunque essere loro le formazioni a rischiare di più.

Le squadre per la corsa salvezza

Stando a guardare i principali operatori la corsa salvezza vedrà coinvolte principalmente Crotone (come avevamo anticipato), Benevento, Udinese, Spezia, Parma, Genoa, Torino e Cagliari. Verona, Bologna e Sampdoria, invece, sembrerebbero essere più attrezzate per non prendere parte a questa gara.

Paracadute Serie A: i soldi della retrocessione in Serie B

Vi è un momento del campionato nel quale si parla di spareggi, scontri e volata per la salvezza in Serie A. Questo momento è quello nel quale le tre formazioni che si trovano ad occupare gli ultimi posti della classifica devono in qualche modo fare i conti con l’eventualità della retrocessione in Serie B, come prevede il regolamento del nostro campionato.

La parola “incubo” non è stata scelta di proposito dal momento che la retrocessione non comporta semplicemente un cambiamento di categoria ma anche un impatto negativo a livello economico sulla società.

Ecco perché da qualche anno, la Serie A si è dotata del cosiddetto “paracadute”: un pacchetto di 60 milioni di euro i quali derivano dalla torta dei diritti tv. Questi soldi vengono accantonati per rendere meno brusco l’impatto per le squadre che retrocedono nella serie cadetta.

Questi 60 milioni vengono suddivisi in questo modo: