Serie A 2021-22: per gli scommettitori sono Juventus e Milan le favorite, Inter solo terza

Nonostante la stagione agli antipodi, per lo scudetto erano state individuate Juventus e Milan: questo almeno secondo chi punta online, come rilevato dall’Osservatorio Scommesse di Lottomatica. La squadra di Allegri raccoglie il 28% delle scommesse vincente Serie A, mentre i rossoneri attraggono il 21% delle giocate. Solo terzi i campioni in carica dell’Inter (19%), seguiti dal Napoli (13%). Sorprende il dato della Roma, che attrae il 9% delle puntate, probabilmente anche grazie all’ “effetto Mourinho”. Qualche chance in chiave scudetto anche per l’Atalanta, che attrae il 4% delle scommesse al pari della Lazio di Sarri.

Serie A: ecco le prime 4 classificate secondo gli scommettitori, tra certezze e sorprese

Se le scommesse vincente Serie A danno la Juventus come favorita per lo scudetto, quelle relative alla qualificazione in Champions League mostrano, di contro, dati contrastanti per la formazione bianconera. La falsa partenza in campionato ha motivato molti scommettitori a puntare sulla mancata qualificazione dei bianconeri. Nell’Antepost Qualificata Champions League Sì-No, prevale comunque la fiducia in merito all’approdo della Vecchia Signora nel massimo torneo continentale: il 58% punta sul Sì, il 42% sul No. In questo caso la maggioranza degli scommettitori ha puntato correttamente, dato che la Juventus è aritmeticamente qualificata in Champions con 3 giornate di anticipo.

Ancora più fiducia in chiave qualificazione alla prossima Champions League nei confronti del Napoli: 84% Sì, 16% No. Del resto, Luciano Spalletti è riuscito a portare per ben 7 volte le squadre allenate in Serie A (Udinese, Roma e Inter) nella competizione. Piazzamento assicurato.

Seguono, in ordine di fiducia degli scommettitori per un piazzamento nei primi 4 posti: Roma (71% Sì, 29% No), Milan (64% Sì, 36% No) e Inter (60% Sì, 40% No). Di contro, si crede meno nella Lazio di Sarri: il 60% degli scommettitori punta sul No contro il 40% che dà fiducia a Immobile e compagni. È, invece, 50-50 per l’Atalanta, che divide la platea di scommettitori.

Discorso diverso per la Fiorentina, Sampdoria e Torino: in questi casi il 100% delle puntate Antepost Qualificata Champions League Sì-No è sull’esito Sì. Una mancata qualificazione, vista la storia recente in campionato delle tre formazioni, non farebbe notizia; di contro, un piazzamento nelle prime 4 sarebbe molto appetibile in chiave scommesse, in caso di esito centrato.

I giovani su chi scommettono? Quali squadre attraggono gli scommettitori più âgé?

L’indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica scatta, inoltre, una fotografia delle preferenze degli scommettitori sull’attuale campionato per fasce d’età. Anche da questo punto di vista, nonostante il torneo come noto, il torneo abbia visto Milan, Inter e Napoli alternarsi al vertice, la squadra prediletta è la Juventus. L’appeal dei bianconeri in chiave tricolore è trasversale a tutte le fasce d’età: 30% tra i 18 e i 25 anni, 29% nella fascia 26-40, 26% in quella 41-65, 28% tra gli over 65.

In generale, il report evidenzia come le scelte degli scommettitori si dividano per fascia d’età. Prendendo in esame le due formazioni milanesi, che effettivamente si stanno giocando il titolo, i più giovani puntano di più sul Milan, che delle squadre di testa è quella con la rosa dall’età media più giovane. Di contro, l’Inter fa presa sugli scommettitori più in là con gli anni.

Più nel dettaglio, analizzando i dati relativi alle scommesse vincente divise per età, nella fascia 18-25 anni si punta nell’ordine su Juventus (30%), Milan (25%), Inter (19%) e Roma (12%). Stesso podio tra i Millennials, ovvero gli scommettitori tra i 26 e i 40 anni: i favori del pronostico vanno alla Juventus (29%), seguita da Milan (21%) e Inter (19%), con il Napoli che attrae il 12% delle puntate.

Un piccolo cambiamento si registra nella fascia 41-65 anni: a svettare è sempre la Juventus (26% di scommesse vincente Serie A), seguita però qui dall’Inter (20%). Poi Milan (19%) e Napoli (16%). Gli over 65, dal canto loro, danno credito alla Juventus (28%), ma l’Inter (27%) incalza. Seguono Milan (20%) e, più staccate, Napoli (11%) e Atalanta (8%).

Tra gli scommettitori più esperti, la Roma non attrae puntate in chiave scudetto: appena il 3% contro il 9% nelle fasce 26-40 e 41.65 e il 7% tra i più giovani. Di contro, la fiducia nei confronti dell’Atalanta aumenta al crescere dell’età degli scommettitori: dal 2% nella fascia 18-25 anni, all’8% tra gli over 65.