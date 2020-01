RISULTATI SERIE A / Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Conte che pareggia contro il Cagliari, gol dell’ex Radja Nainggolan, ma nel finale succede il caos tra polemiche e l’espulsione di Lautaro. Parma e Verona vincono e sognano l’Europa. Il Parma si impone per 2-o sull’udinese, aggancia Cagliari e Milan in 6^ posizione. Mentre la sfida tra Sampdoria e Sassuolo finisce a reti inviolate. Dominio dell’Atalanta contro i granata finisce 0-7 con una tripletta di Illici, gol strepitoso da centrocampo. 1 punto ciascuna per Fiorentina e Genoa. Gol di Rebic su assist di Ibra regala la terza vittoria consecutiva al Milan. Tre gol e punti del Bologna contro la Spal.

RISULTATI SERIE A

BRESCIA-MILAN 0-1

71′ Rebic

SPAL-BOLOGNA 1-3

23′ Petagna (R), 24′ Vicari (AU), 59′ . Barrow, 63′ Poli

FIORENTINA-GENOA 0-0

TORINO-ATALANTA 0-7

17’53’54’ Ilicic, 29′ Gosens, 46′ Zapata (R), 86′ (R) 88′ Muriel

INTER-CAGLIARI 1-1

29′ Lautaro, 78′ Nainggolan

PARMA-UDINESE 2-0

19′ Gagliolo, 34′ Kulusevski

SAMPDORIA-SASSUOLO 0-0

VERONA-LECCE 3-0

19′ Dawidowicz, 34′ Pessina, 87′ (R) Pazzini

ROMA-LAZIO 1-1

26′ Dzeko, 34′ Acerbi

NAPOLI-JUVENTUS 2-1

63′ Zielinski, 86′ Insigne, 90′ Ronaldo