Napoli-Cagliari: una partita che vale la Champions

Sabato 16 dicembre 2023 alle ore 18 lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà la partita fra Napoli e Cagliari. Gara ricca di storia e fascino e che vale molto per i padroni di casa, chiamati a recuperare terreno in classifica per puntare al quarto posto che vale la qualificazione in Champions League.

Confronti precedenti

Numerosi gli incroci in passato fra le due squadre, con alcune sfide addirittura storiche, come ad esempio la vittoria del Cagliari neopromosso nel 1990 nell’allora Stadio San Paolo contro il Napoli campione d’Italia che schierava Maradona. Gli ultimi confronti sono nettamente a favore degli azzurri, anche se l’ultima vittoria in trasferta dei sardi è piuttosto recente e risale al 2019, col punteggio di 1-0.

La forma delle squadre

Il Napoli si presenta al match con il morale alto, dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League. Tuttavia il cammino in campionato è stato pesantemente rallentato dalle sconfitte contro Juventus e Inter: imperativo per gli uomini di Mazzarri ricominciare a fare punti.

Ultime 5 gare del Napoli

Napoli 2-0 SC Braga (2023-12-12) UEFA Champions League Juventus 1-0 Napoli (2023-12-08) Napoli 0-3 Inter (2023-12-03) Real Madrid 4-2 Napoli (2023-11-29) UEFA Champions League Atalanta 1-2 Napoli (2023-11-25)

Il Cagliari in trasferta fa molta meno paura rispetto a quando gioca in casa, dove ha raccolto le ultime due vittorie (l’ultima a dir poco rocambolesca contro il Sassuolo), però non è da considerare una vittima sacrificale, anche perché in panchina c’è uno degli allenatori più esperti in circolazione, Claudio Ranieri (capace di vincere da allenatore del Cagliari proprio a Napoli nel 1990).

Ultime 5 gare del Cagliari

Cagliari 2-1 Sassuolo (2023-12-11) Lazio 1-0 Cagliari (2023-12-02) Cagliari 1-1 Monza (2023-11-26) Juventus 2-1 Cagliari (2023-11-11) Cagliari 2-1 Genoa (2023-11-05)

Infortuni e squalifiche

Le assenze in casa Napoli sono note: out entrambi i terzini sinistri Olivera e Mario Rui, per cui Mazzarri dovrà fare di necessità virtù, probabilmente adattando Natan sulla fascia. Fra gli squalificati c’è Cajuste. Tutti disponibili invece nel Cagliari, per cui Ranieri avrà l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la formazione titolare.

Scommesse e previsioni

Il Napoli non può che essere favorito, per cui la puntata sull’1 è la più gettonata. D’altra parte però mai sottovalutare il Cagliari, che talvolta riesce a cogliere risultati importanti contro le grandi del campionato. Ecco perché, per andare sul sicuro, si può scommettere sulla doppia possibilità: 1X, vittoria Napoli o pareggio.