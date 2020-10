LIVERPOOL ARSENAL DIRETTA STREAMING /Dopo essersi sfidate già in Premier, Reds e Gunners si ritrovano nuovamente di fronte nel giro di pochi giorni: in palio, l’accesso ai quarti di finale della Carabeo Cup. La partita sarà ovviamente una grande esclusiva di DAZN.

Liverpool-Arsenal: dove vederla

Liverpool-Arsenal verrà giocata giovedì 1 ottobre alle ore 20:45. Il teatro dell’incontro sarà lo stadio di Anfield di Liverpool.

Liverpool-Arsenal: le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; N. Williams, R. Williams, Van Dijk, Tsimikas; Grujic, Jones, Elliott; Shaqiri, Jota, Minamino.

ARSENAL (3-4-3): Rúnarsson; Luiz, Magalhães, Tierney; Maitland-Niles, Ceballos, Willock, Saka; Pepé, Nketiah, Nelson.

Liverpool-Arsenal, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

