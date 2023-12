Lecce-Frosinone: un inedito match di centro classifica

La gara di Serie A tra Lecce e Frosinone ha tutti gli ingredienti per un incontro appassionante, dato che entrambe le compagini sono in una posizione di classifica relativamente tranquilla, lontane dalla zona retrocessione. Giallorossi e gialloblu si affronteranno sabato 16 dicembre 2023 alle ore 15:00 allo Stadio Via del Mare.

Statistiche recenti

Si tratta di una sfida inedita nella massima categoria: Lecce e Frosinone infatti non si sono mai affrontate prima d’ora in serie A. Negli ultimi quattro confronti disputati in serie B, il Frosinone non ha mai vinto, mentre il Lecce ha ottenuto due successi, a cui si aggiungono due pareggi. L’ultimo incontro è terminato con la vittoria da parte dei giallorossi per 1-0, il 2 aprile 2022.

Percorso di avvicinamento alla partita

Il Lecce può vantare un ruolino recente discreto: è imbattuto da oltre un mese e nelle ultime cinque gare ha raccolto quattro pareggi. Tuttavia la vittoria manca da quasi tre mesi e serve un’inversione di tendenza per mantenere positiva la classifica.

Ultime 5 gare del Lecce

Empoli 1-1 Lecce (11-12-2023) Lecce 1-1 Bologna (03-12-2023) Verona 2-2 Lecce (27-11-2023) Lecce 2-2 AC Milan (11-11-2023) AS Roma 2-1 Lecce (05-11-2023)

Più brillante il cammino dei gialloblu, che stanno costruendo la loro salvezza soprattutto in casa. Il tallone d’Achille del Frosinone è la trasferta, e chissà che nel campo del Lecce non possa arrivare un successo.

Ultime 5 gare del Frosinone

Frosinone 0-0 Torino (10-12-2023) AC Milan 3-1 Frosinone (02-12-2023) Frosinone 2-1 Genoa (26-11-2023) Inter 2-0 Frosinone (12-11-2023) Frosinone 2-1 Empoli (06-11-2023)

Giocatori infortunati e squalificati

Il Lecce non avrà a disposizione lo squalificato Gonzalez, mentre è in dubbio la presenza di Almqvist. Più problematica la situazione per il Frosinone, con diverse situazioni fisiche da valutare, fra cui Mazzitelli e Monterisi.

Analisi della partita

Un match aperto a qualsiasi risultato, che le due squadre potrebbero giocare a viso aperto dato che la situazione in classifica è tutto sommato tranquilla per entrambe. Il fattore campo potrebbe far pendere l’ago della bilancia dalla parte del Lecce, ecco perché il pronostico consigliato è la doppia chance 1X, ovvero vittoria dei giallorossi o pareggio.

Prospettive in classifica

Attualmente, il Frosinone si trova al 12° posto con 19 punti, mentre il Lecce si colloca appena dietro, al 13esimo con 17 punti. Una vittoria in trasferta potrebbe proiettare i gialloblu addirittura nella parte sinistra della classifica, mentre un pari consentirebbe a entrambe di restare a distanza di sicurezza dalla zona salvezza.