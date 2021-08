Le 5 cose che forse non sai su Mike Maignan

Retroscena e aneddoti sul portiere della nazionale francese, ecco le 5 cose che non sai su Mike Maignan. Mike è stato protagonista della vittoria del campionato francese con il Lille infatti è stato eletto miglior portiere della Ligue1. Nella stagione che inizierà a breve avrà un’eredita importante quella di Donnarumma, dovrà dimostrare di essere all’altezza di difendere la porta dei rossoneri sia in Italia che in Europa. Si tratta di un portiere reattivo, forte tra i pali, molto coraggioso nelle uscite e aggiungiamo anche un discreto para-rigori.

Ecco le 5 curiosità:

1-Da bambino tifava Liverpool e Steven Gerrard era il suo idolo.

2-A portarlo al Lille fu Marcelo Bielsa: il tecnico argentino rimase impressionato dalle doti tecniche del ragazzo.

3-Ha parato il79,1% dei tiri affrontati, solo Navas e Courtois nei top 5 campionati hanno fatto meglio di lui; in più è il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata (21) in questa stagione nei top-5 campionati europei.

4- Al Paris Saint Germain, il portiere francese ebbe modo anche di incontrare un suo futuro compagno, Zlatan Ibrahimovic. Durante un allenamento, lo svedese iniziò a calciare a tutta forza, “bucandogli” le mani. “Sei un portiere di me…” gli urlò subito dopo. Alla prima parata, Maignan rispose: “E tu sei un attaccante di me…”.

5-Gli amici lo chiamano La Clim o Monsieur Pizza. Il soprannome deriva dalla temperatura della sua auto, perennemente tiepida. La ragione? Adora gustarsi la pizza calda, appena sfornata, e, se lo fa in macchina, non deve mai diventare fredda. Per gli altri è, invece, Magic Mike.