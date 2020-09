Le 5 cose che forse non sai su Frenkie De Jong

Retroscena e aneddoti sul centrocampista della nazionale olandese, ecco le 5 cose che non sai su Frenkie De Jong. Giovane talento che si è messo in luce con la maglia dell’Ajax e acquistato la scorsa stagione dai blaugrana. Nella stagione che inizierà a breve avrà un ruolo centrale nel centrocampo del Barcellona, visto anche il nuovo allenatore Koeman che lo conosce bene. Un mediamo con molte caratteristiche come la gestione del possesso palla e giocate di eleganza nello stretto e nel lungo.

Ecco le 5 curiosità:

1-Ama scambiare le magliette al termine dei match infatti ha una collezione immensa che custodisce gelosamente in casa. Possiede, tra le altre, la divisa di Mandzukic nell’andata di Ajax-Juventus, quella del brasiliano Lucas Moura dell’andata di Tottenham-Ajax e anche la maglia di Kylian Mbappé nella sua prima da titolare in Nazionale con la maglia dell’Olanda.

2- Frenkie de Jong sarà il ventesimo giocatore olandese nella storia del Barça.

3-La sua città natale è Arkel, una piccola città di meno di 4.000 abitanti nel sud dell’Olanda.

4- Il suo cognome è il più diffuso nei Paesi Bassi, lo portano circa 90 mila persone nel paese. È letteralmente il suo cognome significa giovane.

5- L’Ajax lo acquisto nel 2015 dal Willem per 1 euro. La società in cui è cresciuto credeva molto nelle sue doti infatti chiese il 10% sulla futura cessione.