Lazio-Frosinone: alla ricerca di punti per svoltare la classifica

Venerdì 29 dicembre alle 20:45 la Lazio e il Frosinone si scontreranno allo Stadio Olimpico per l’ultimo anticipo del venerdì della 18esima giornata di Serie A. Le due squadre sono reduci da un percorso accidentato: i biancocelesti sono riusciti a vincere nella scorsa giornata e possono rientrare nella lotta per l’Europa con altri tre punti, mentre il Frosinone ha rallentato il suo cammino dopo un ottimo avvio e deve mantenere le distanze dai bassifondi.

Scontri recenti

Nelle ultime 4 partite, la Lazio ha avuto la meglio sul Frosinone con 3 vittorie, mentre un incontro si è concluso in pareggio. L’ultimo confronto, il 4 febbraio 2019, ha visto un risicato successo della Lazio per 1-0.

Forma attuale

La Lazio, nonostante una vittoria nell’ultima gara, ha vissuto un momento altalenante con due sconfitte, un pareggio e due vittorie nelle ultime cinque partite. L’inversione di tendenza però può arrivare già contro i gialloblu: con un successo infatti i biancocelesti possono avvicinarsi alla zona Europa.

Ultime 5 partite della Lazio

Empoli 0-2 Lazio (22/12/2023) Lazio 0-2 Inter (17/12/2023) Atletico Madrid 2-0 Lazio (13/12/2023) – UEFA Champions League Verona 1-1 Lazio (09/12/2023) Lazio 1-0 Genoa (05/12/2023) – Coppa Italia

Il periodo recente del Frosinone è stato complicato, con quattro sconfitte e un pareggio negli ultimi cinque incontri. Il brillante avvio sembra ormai un lontano ricordo, ma la classifica rimane positiva. Sono però necessari punti per tenere a distanza la zona retrocessione.

Ultime 5 partite del Frosinone

Frosinone 1-2 Juventus (23/12/2023) Napoli 0-4 Frosinone (19/12/2023) – Coppa Italia Lecce 2-1 Frosinone (16/12/2023) Frosinone 0-0 Torino (10/12/2023) AC Milan 3-1 Frosinone (2/12/2023)

Infermeria e squalifiche

La situazione non è delle migliori per la Lazio: Immobile non sarà disponibile per la sfida e sono da valutare le condizioni anche dell’altra stella della squadra, Luis Alberto. Sicuro assente è Lazzari, squalificato. Lista degli infortuni interminabile per il Frosinone: mancheranno, nell’ordine, Marchizza, Mazzitelli e Reinier, in dubbio pure Baez, Kalaj, Lirola e Oyono. Il tecnico Di Francesco avrà i suoi problemi nel momento di scegliere l’11 da mandare in campo.

Scommesse e previsioni

Il pronostico va a favore della Lazio, con il 45% di possibilità di una vittoria casalinga o un pareggio. Al contrario, il Frosinone ha solo il 10% di possibilità di portare a casa i tre punti. La puntata doppia chance 1X è quindi la più consigliata. Considerando però le grandi difficoltà del Frosinone in trasferta, si potrebbe pure optare per l’1 secco.