Lazio-Inter, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

LAZIO INTER DOVE VEDERLA / Il big match del sabato è Lazio-Inter in cui si intrecciano molte situazioni come Simone Inzaghi che ritrova il suo passato. I laziali derivano dalla pesante sconfitta dell’ultimo turno contro il Bologna mentre i nerazzurri dalla bella vittoria in rimonta contro il Sassuolo. Si prospetta una partita scoppiettante e magari con qualche colpo di scena.

LAZIO-INTER: data e orario

Lazio-Inter verrà giocata sabato 16 ottobre con fischio d’inizio alle ore 18:00. Teatro dell’incontro sarà lo stadio Olimpico di Roma.

LAZIO-INTER: probabili formazioni