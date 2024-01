Juventus vs Roma – Rabiot segna, lavJuventus si aggiudica il match

Un gol di Adrien Rabiot è decisivo nel match tra la Juventus la Roma nella partita di Serie A disputata all’Allianz Stadium. In una notte fredda ma senza pioggia e neve, la Vecchia Signora ha prolungato la sua striscia di imbattibilità a 13 partite, mantenendo il dominio in casa con la nona partita consecutiva senza sconfitte. La Roma non riesce a siglare la rete del pareggio.

I bianconeri salutano il 2023 ottenendo 3️⃣ punti pesanti in #JuveRoma grazie alla rete di Adrien Rabiot 🇫🇷💪 Gli highlights completi su Youtube 🔗▶️ https://t.co/NkKjtgRpIe 👈 pic.twitter.com/6gs5Hlhwtc — JuventusFC (@juventusfc) December 31, 2023

Un gol, tre punti

Il ritorno di Federico Chiesa non è riuscito a stravolgere la partita per la Vecchia Signora, ma è stato più che sufficiente per assicurare la vittoria ai bianconeri. Il gol decisivo è arrivato al 47′ con un preciso assist di tacco di Dusan Vlahovic a Rabiot che ha finalizzato con precisione, con un mancino chirurgico. Nonostante la Roma avesse sempre le redini del gioco, con un possesso del pallone per il 57% del tempo, la squadra di Mourinho non è riuscita a capitalizzare le sue occasioni. Che battaglia a centrocampo: Leandro Paredes e Manuel Locatelli hanno preso il cartellini giallo rispettivamente per la Roma e la Juventus.

Cambio di strategia

I cambi apportati da entrambe le squadre non hanno avuto l’effetto desiderato. La Juventus ha fatto quattro sostituzioni tra il 66′ e il 96′, mentre la Roma ne ha effettuate tre tra il 64′ e l’80’. Nonostante gli sforzi, il punteggio è rimasto invariato fino al fischio finale. I retroscena interessanti della partita coinvolgevano i giocatori che hanno militato sia per la Juventus che per la Roma, tra cui Wojciech Szczesny, Leandro Daniel Paredes (due viaggi tra Roma e Torino, con in mezzo Parigi), Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola.

Il verdetto della partita

Nonostante la superiorità nel possesso palla, la Roma non è riuscita a trovare la strada del gol e si è dovuta accontentare di ritornare a casa a mani vuote. Con quattro tiri in porta contro i due della Roma, la Juventus ha concretizzato alla grande le poche occasioni da goal avute. Grazie a questa vittoria, la Juventus continua la sua striscia senza sconfitte e si augura di mantenere questo trend positivo nelle prossime partite. Ora è al secondo posto, vicinissima all’Inter capolista. La Roma è al settimo posto, sorpassata dall’Atalanta, in piena zona Europa. La prossima giornata di Serie A vedrà scontrarsi proprio i giallorossi con l’Atalanta. La partita è in programma allo Stadio Olimpico domenica 7 gennaio.