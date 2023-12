Juventus vs Roma – Un duello storico

Sabato sera 30 Dicembre 2023, alle 20:45, la Juventus riceverà la Roma all’Allianz Stadium di Torino. Una partita che rischia di essere decisiva per la corsa al titolo e alla qualificazione europea di due delle squadre più amate e seguite del nostro campionato.

Risultati precedenti

Guardando all’ultimo decennio, i precedenti fanno sorridere la Juventus, che ha prevalso in 5 occasioni, contro le 3 vittorie della Roma. 2 in totale i pareggi. L’ultimo scontro diretto, tenutosi lo scorso 5 Marzo, si è concluso con una vittoria della Roma per 1-0, con rete decisiva di Gianluca Mancini.

Lo stato di forma delle squadre

La Juventus sta attraversando un ottimo periodo di forma, non avendo perso nessuna delle ultime 12 partite. In particolare, i bianconeri sono imbattuti negli ultimi 8 incontri casalinghi. Entrando nello specifico, guardiamo come sono andati gli ultimi 5 match della Juve.

Ultimi 5 incontri della Juventus:

Frosinone 1-2 Juventus (2023-12-23) Genoa 1-1 Juventus (2023-12-15) Juventus 1-0 Napoli (2023-12-08) Monza 1-2 Juventus (2023-12-01) Juventus 1-1 Inter (2023-11-26)

La Roma, invece, ha avuto un andamento altalenante. I giallorossi, seppur con risultati positivi in casa, stentano in trasferta, come testimoniato dalla sconfitta contro il Bologna. Il loro cammino nelle recenti partite è qui di seguito riportato.

Ultimi 5 incontri della Roma:

AS Roma 2-0 Napoli (2023-12-23) Bologna 2-0 AS Roma (2023-12-17) AS Roma 3-0 Sheriff Tiraspol (2023-12-14) UEFA Europa League AS Roma 1-1 Fiorentina (2023-12-10) Sassuolo 1-2 AS Roma (2023-12-03)

👊 Riparte il lavoro in vista di Juventus-Roma 🐺#ASRoma pic.twitter.com/wrMP4DShIC — AS Roma (@OfficialASRoma) December 26, 2023

Giocatori indisponibili e squalificati

Per la Juventus tutti disponibili tranne gli squalificati Cambiaso, Pogba e Fagioli e gli infortunati Kean, Alex Sandro e De Sciglio. La Roma vola a Torino senza gli indisponibili Aouar, Abraham e Smalling. La condizione fisica di Chiesa e Locatelli non è delle migliori, e la loro partecipazione al big match di domenica è a rischio.

Previoni e pronostici

Nonostante l’affiatamento della Roma, la Juventus parte favorita nella sfida di sabato, specialmente per l’ottima performance casalinga mantenuta nelle ultime 8 gare. La Roma, attualmente sesta in classifica con 28 punti contro i 40 della Juventus, rischia di allontanarsi ulteriormente dalle posizioni europee in caso di sconfitta. D’altro canto, una vittoria riaprirebbe la corsa al terzo posto. Per gli scommettitori, un doppia chance con vittoria o pareggio della Juventus appare una scelta migliore.

Meteo sull’Allianz Stadium

Non ci sono previsioni di pioggia significative al momento. Le condizioni meteo rimangono quindi neutre e non dovrebbero influenzare l’esito del match.