Inter-Fiorentina, diretta streaming e tv: dove vederla

INTER FIORENTINA DIRETTA STREAMING/ Esordio in questo campionato per l’inter dopo il rinvio della prima giornata. I nerazzurri arrivano al match con un’assenza importante in difesa quella di De Vrij (squalificato) ma con la voglia dei primi 3 punti mentre la Fiorentina che è reduce dalla vittoria contro il Torino. Un match da non perdere assolutamente, che potete vedere solo su Dazn.

Inter-Fiorentina: data e orario

Inter-Fiorentina verrà disputata allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio di inizio è previsto per le 20:45 di sabato 26 settembre 2020

Inter-Fiorentina: le probabili formazioni

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’ambrosio,Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

Inter-Fiorentina, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

